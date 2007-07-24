نشست بررسی راه های حل بحران سیاسی عراق برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر،"علی الدباغ" سخنگوی دولت عراق درگفتگو با روزنامه الشرق الاوسط گفت : جمعه آتی 5 تن ازسران برجسته گروه های عراقی با هدف پایان دادن به بحران سیاسی موجود دراین کشور نشستی را برگزار می کنند.

"جلال طالبانی" رئیس جمهوری ، "نوری المالکی" نخست وزیر، "طارق الهاشمی" معاون رئیس جمهوری، "مسعود بارزانی" رئیس منطقه کردستان و "عادل عبدالمهدی" معاون مجلس اعلای اسلامی عراق به ریاست "سید عبدالعزیز حکیم" دراین نشست گرد هم جمع می شوند.

"علی الدباغ" درادامه این گفتگو اظهارداشت : نشست مذکور روزبیست و هفتم ماه جاری میلادی برگزارخواهد شد و به احتمال زیاد دایره شرکت کنندگان دراین نشست گسترش یابد و شامل "ایاد علاوی" نخست وزیر اسبق عراق نیز شود.

پیش بینی می شود که سران برجسته گروه های عراقی درنشست آتی خود درباره موضوعات مختلفی از جمله درباره چگونگی توافقات برای تعدیل قانون اساسی ، مسئله هویت شهر نفت خیز کرکوک واقع درشمال عراق بحث و تبادل نظرکنند.