سینمای ایران به آرامش نیاز دارد؛ دو حادثه سینمایی و چند نکته

به گزارش خبرنگار مهر، هنوز چند روزی از سقوط آزاد پگاه آهنگرانی از ارتفاع 5/2 متری سر صحنه فیلم سینمایی "آتش سبز" محمدرضا اصلانی نگذشته که بار دیگر یک خبر بسیار تلخ دل هر شنونده را به درد می‌آورد و دیدن تصاویر شخص حادثه‌دیده هم جز افسوس و تاسف بر جای نمی‌گذارد. در دل این دو حادثه تلخ چند نکته و سئوال هست که با هم آنها را مرور می‌کنیم:

1. به گواه متن نامه منیژه حکمت، مادر پگاه، ظاهرا بازیگر جوان سینمای ایران ابتدا از رفتن درون آن تور ماهیگیری (حالا دیگر معروف!) امتناع کرده و نگرانی از اینکه لوس و ترسو خوانده شود، باعث شده خطر رفتن به ارتفاع را با طنابی پوسیده به جان بخرد و بقیه ماجرا را هم که حتما همه می‌دانید. بالا رفتن با طناب پوسیده همان و افتادن از آن بالا همان.

2. یک سئوال: اگر پگاه اتهام ترسو و لوس بودن را به جان می‌خرید و با طناب پوسیده در آن صحنه حاضر نمی‌شد یکبار تا ارتفاع 9 متری و بار دیگر تا 5/2 متری بالا برود، چه اتفاقی می‌افتاد؟ آیا حاضریم در این حادثه سهمی هر چند اندک برای خود بازیگر در نظر بگیریم؟ اصلا چرا کسی از عوامل معترض صحنه جلو این کار را نگرفته است؟

3. در حادثه آسیب‌دیدن دستیار فیلمبردار هم نکاتی تامل‌برانگیز به چشم می‌خورد که مرور آنها خالی از لطف نیست. گفته می‌شود این اتفاق 14 روز پیش افتاده و صدای آن امروز درآمده است. در این دو هفته فرد آسیب‌دیده و خانواده او چه اقدامی برای احقاق حق خود کرده‌اند و نتیجه یا احتمالا نتایج این اقدام‌ها چه بوده و چرا به اطلاع افکار عمومی نرسیده است؟

4. گفته می‌شود مسئولان برق منطقه به گروه فیلمسازی اطمینان داده‌اند دکل‌ها برق فشار قوی ندارد. پس آن دکل‌های برق فشار قوی را در بیابان برای دکور زده‌اند یا قرار است از توی کابل‌ها برق رد شود؟ انصافا اگر حتی یک مقام مسئول به شما بگوید این دکل فشار قوی برق ندارد، حاضرید با خیال راحت کابل‌های آن را لمس کنید یا برای این کار ـ اگر ناچار شوید ـ هزار و یک احتیاط به کار می‌گیرید؟

5. شرح واقعه را از زبان مصدوم هم بشنویم: "در صحنه‌ای بادبادکی به یک کابل برق گیر کرده و لازم بود از زاویه بالا فیلمبرداری شود ... من استرس داشتم. چون از طرف ترانس برق صدا می‌آمد و گاهی اوقات سیم‌های متصل به ترانس جرقه می‌زدند. در صورتی که به ما اطمینان داده بودند تا ارتفاع یک و نیم متری برق وجود ندارد. سیم‌های متصل به ترانس کاملا شل بود و بعد از مدتی یکی از آنها آزاد شد و ... ناگهان این اتفاق افتاد ... پس از چند دقیقه خودم را از میان آهن‌های ترانس رها کردم و به پائین انداختم."

6. آنچه مصدوم از حادثه نقل می‌کند با آنچه ابتدا نقل شده تا حدود بسیار زیادی متفاوت است. این وسط باید بنا را بر کدام روایت گذاشت؟ اول شخص مفرد یا سوم شخص مفرد؟ چرا هیچکس سراغی از سایر عوامل گروه فیلمسازی نمی‌گیرد یا حتی مدیران و کارکنان اداره برق گلستان؟

7. سهم بی‌احتیاطی را در این ماجرا چقدر می‌دانید؟ از ظواهر امر پیداست که فرد آسیب‌دیده در فاصله‌ای بسیار کم از ترانس فشار قوی برق بوده و با وجود دیدن جرقه‌های برق و سیم‌های شل‌شده باز هم برای گرفتن آن نما از زاویه بالا تاکید کرده است. آیا این تاکید از ناحیه کارگردان بوده یا خود تصویربردار راضی نمی‌شده و اگر دیگران او را وادار به این کار کرده‌اند، سهم آنها در این اتفاق چیست؟

8. حالا یک روایت دیگر را هم بشنویم: "... حال وسایل جمع می‌شود. فیلمبردار آخرین تکه سهم هنری‌اش را می‌خواهد. بالای تیر می‌رود. دوربین را می‌دهد و همه‌ وسایل را، اما لحظه‌ای بعد! گوشه‌ای از دستش به ترانسی می‌گیرد که اداره‌ برق فقط برای نمایش آنجا گذاشته بود و برق فشار قوی و فریادی که قلب آسمان را می‌شکافد. حالا دیگر فیلم نیست. همه چیز واقعی است."

9. این شد سه روایت از یک حادثه که در یک زمان مشخص، یک مکان مشخص و برای یک فرد مشخص روی داده و ماجرا مثل سیبی می‌ماند که اگر بیندازی هوا تا دوباره برسد به دستت، هزار چرخ می‌خورد. احساسی برخورد کردن با ماجراهایی اینچنین تنها نتیجه‌ای که به دست نمی‌دهد، همان اصل و واقعیت ماجراست.

10. احتمالا طی روزهای آینده روایت‌هایی تازه‌تر از این ماجرا خواهیم شنید و دید. حتی ممکن است کار به مسائل سیاسی و کمبود بنزین برای رساندن بیمار به بیمارستان و از این دست ماجراها هم بکشد. اما با سیاسی شدن موضوع، گره این ماجرا کورتر از قبل خواهد شد و دردی از سینمای ایران دوا نمی‌شود.

11. همه اینها را گفتیم تا به این نکته برسیم که دو حادثه اخیر در سینمای ایران نه اولین بوده و به احتمال قریب به یقین آخرین آنها هم نخواهد بود. از این حادثه‌های ریز و درشت هم در سینمای ایران می‌افتد و هم در سینمای جهان. هنوز یادمان نرفته که چند سال پیش خرابی دستگاه شمشیرزنی مصنوعی سر صحنه "آخرین سامورایی" کم مانده سر تام کروز را از بدنش جدا کند. پس حادثه سینمای ایران و هالیوود سرش نمی‌شود و هر کجا پا بدهد، می‌افتد.

12. در هر دو حادثه آسیب‌دیدگان هم در وقوع آن سهیم بوده‌اند، هر چند یکی کمتر و دیگری بیشتر. پس نمی‌توان با چشم بستن بر واقعیات خود را از تمام اتهام‌ها مبرا دانست و تقصیرها را گردن ابر و باد و مه و خورشید و فلک انداخت. برای سلامتی هر دو عزیز حادثه‌دیده آرزوی سلامتی داریم و دعا می‌کنیم دیگر وجود هیچ هنرمندی گرفتار بلاهای خوانده و ناخوانده نشود.

13. در سینمای ایران سال‌ها پیش سر صحنه یک فیلم کارگردان به جای گلوله مشقی گلوله واقعی خورد و از پا درآمد. درست مثل اتفاقی که سال‌ها پیش سر صحنه فیلم "کلاغ" برای براندون لی پسر بروس لی معروف افتاد و او هم با خوردن یک گلوله واقعی از بین رفت. سینما را در همه جای دنیا با حادثه‌هایش تعریف می‌کنند. اما حادثه داریم تا حادثه.

14. در حوادث سینمایی یک نکته جلب نظر می‌کند: آیا اگر بازیگری یا حتی یکی از عوامل سر صحنه یک فیلم به دلیل بی‌احتیاطی خود آسیب ببیند، حق داریم آن را یک حادثه بدانیم یا تمام توجه آن اتفاق متوجه فرد آسیب‌دیده است؟ مثلا اگر بازیگر حین رد شدن از عرض خیابان با یک خودرو تصادف کند، می‌توان عوامل و گروه فیلمسازی را در آسیب‌دیدن او مقصر جلوه داد؟

15. نمی‌توان فقط با دعا جلو حوادث را گرفت و همه چیز را به قضا و قدر سپرد. رعایت تمام اصول ایمنی از جانب گروه فیلمسازی ابتدایی‌ترین و بدیهی‌ترین اصل در هر پروژه سینمایی است که گاه در کشاکش چالش‌های تولید به فراموشی سپرده می‌شود. "احتیاط" از آن دست واژه‌هایی است که پس از اتفاق افتادن حادثه تازه به یاد ما انسان‌های فراموشکار می‌آید.

16. سینمای ایران روزهایی ملتهب را سپری می‌کند. از یک طرف بحران مدیریت و استعفاها گریبان ما را گرفته و از طرف دیگر حوادث به سمت‌مان هجوم آورده‌اند. جشن سینمای ایران هم که در راه است. پس منطقی‌ترین راه در این آشفته‌بازار حفظ آرامش و پرهیز از طرح برخی مسائل در رسانه‌هاست. در همین حادثه آسیب دیدن پگاه آهنگرانی تا همین امروز حداقل پنج گروه اظهار نظر رسمی کرده‌اند. اظهار نظرهایی که می‌شد رسانه‌ای نشود و در آرامش به یک راه حل منطقی و نهایی بینجامد.

17. و نکته نهایی و پایانی اینکه سینمای امروز ایران به آرامش نیاز دارد. آن را از این سینما دریغ نکنیم.