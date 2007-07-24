تذکر به صدا و سیما از اختیارات رئیس شورای نظارت است

علی کردان درباره اعتراض شدید شورای نظارت بر صدا و سیما به مجری برنامه "کوله پشتی" و چگونگی ساز و کار تذکر هیئت نظارت به خبرنگار مهر گفت: "درباره این مسئله جلسه‌ای در شورا برگزار نشد و آقای مظفر به عنوان رئیس شورا نظر خود را ارائه دادند. درباره روند تذکر هیئت نظارت بر صدا و سیما هم وقتی موضوعی مربوط به بحث‌های تولیدی و پخش برنامه‌ها باشد در مرحله اول گروهی در شورای نظارت آن برنامه خاص را مونیتورینگ و بعد مسئله را تحلیل می‌کند."

وی در ادامه افزود: "بعد جلسه‌ای برگزار می‌شود و اعضا مسئله را در چارچوب قوانین بررسی و رسیدگی می‌کنند. چنانچه برنامه‌ای مغایر با قوانین و اهداف کلی صدا و سیما باشد، طبق قانون مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام از طریق نمایندگان قوا تذکر لازم به صدا و سیما داده می‌شود و درباره اصلاحی که باید انجام شود، صدا و سیما اقدام می‌کند."

عضو شورای نظارت بر صدا و سیما درباره ضمانت اجرایی تذکرها گفت: "قانون ضمانت اجرایی است و تاکنون مواردی که به صدا و سیما تذکر داده شد، اصلاح شده است، چرا که در چارچوب قوانین و اهداف سازمان بوده است. معمولا موارد تذکر از سوی رئیس سازمان صدا و سیما به سرعت پیگیری می‌شود و تاکنون موردی از اختلاف میان اعضاء شورای نظارت بر صدا و سیما و رئیس رسانه ملی وجود نداشته است."

کردان ارزیابی خود را از اجرای فرزاد حسنی در برنامه "کوله پشتی" با سردار رادان اینگونه بیان کرد: "به نظرم در آن برنامه احساسات شخصی مجری بر شرایط عینی طرح غلبه کرده بود. معمولاً برنامه‌های زنده چنین نقص‌هایی دارد، چرا که امکان کنترل در برنامه‌ زنده کم است و در برخی مواقع به دلیل شرایط حاکم جوزدگی در آن برنامه به وجود می‌آید. متاسفانه این مسئله آفت برنامه‌های زنده است. در برنامه چند شب پیش یافته‌های شخصی بر برنامه تعمیم داده شد و رفتار مجری مناسب نبود."

وی درباره روش‌های پیشگیری از به وجود آمدن چنین مسائلی گفت: "برنامه‌های زنده باید کاهش پیدا کند و به مجری‌ها آموزش‌های لازم داده شود. علاوه بر آن مجری در برنامه‌های زنده باید مطالعات عمیق داشته و نباید اجازه دهد احساسات بر او غلبه کند و بعد آن را به کل کشور تعمیم بدهد. گروه تحقیق برنامه هم از قبل باید اطلاعات لازم را در اختیار مجری قرار بدهد."