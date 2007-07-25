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۳ مرداد ۱۳۸۶، ۸:۵۷

رئیس فراکسیون تعاون مجلس :

بانک مرکزی تمایلی به شکل‌گیری بانک تعاون ندارد

بانک مرکزی تمایلی به شکل‌گیری بانک تعاون ندارد

ایرج ندیمی با اشاره به 5/2 سال مذاکره برای تشکیل بانک تعاون، گفت: متاسفانه در این خصوص بانک مرکزی با کوتاهی سعی درگروکشی و حذف رقیب جدید برای بانک‌های دولتی را دارد.

ایرج ندیمی، رئیس فراکسیون تعاون مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر  و در پاسخ به سئوال نتیجه پیگیریها برای تشکیل بانک تعاون گفت: طی 5/2 سال پیگیری فراکسیون و تشیکل جلساتی متعدد با مسئولین بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده ایم.

ایرج ندیمی اظهار داشت: مجلس 2 سناریو را دنبال می کرد که یک مورد آن کسب موافقت بانک مرکزی در تشکیل بانک غیر دولتی تعاون با عضویت تعاونی های اعتبار و همینطور اتحادیه تعاونی ها بود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر دو بانک ، توسعه تعاون که طبق فرمایش مقام معظم رهبری ، دولتی است و دیگری بانک غیردولتی تعاون بر اساس روشهای ایجاد بانکهای خصوصی و تعاونی مورد پیگیری است.

رئیس فراکسیون تعاون بیان داشت: طی 5/2 سال چانه زنی با بانک مرکزی در رابطه با مساله ایجاد بانک تعاون می توان گفت که متاسفانه بانک مرکزی با بهانه های واهی سعی در گروکشی دارد.

ندیمی افزود: بانک مرکزی در جلسات مختلف برگزار شده مسئله عضویت تمام تعاونی های اعتبار را در بانک و بعضا نیز مسئله میزان سپرده را بهانه قرار می دهد.

وی یاد آور  شد: نمی توان تمام تعاونی های اعتبار را ملزم و مجبور به عضویت در تشکیل بانک تعاون نمود و اینگونه بهانه های بانک مرکزی نشانگر این است که آنها تمایلی به پیدا شدن رقیب جدید برای بانکهای دولتی را ندارند.

رئیس فراکسیون تعاونی مجلس ابراز امیدواری کرد که با تصویب لایحه اصل 44 که در آن تشکیل بانک تعاون نیز پیش بینی شده ، راهی برای فشار به بانک مرکزی جهت روشن شدن وضعیت بانک تعاون پیدا شود.

کد مطلب 523123

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