نخستین کنگره تشکل های سیاسی اسلامی دانشگاه آزاد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قائم شهر، دبیر کل تشکل های سیاسی اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد کشور شامگاه دوشنبه در آئین اختتامیه مسابقات فوتسال تشکل های انجمن های اسلامی دانشگاه های آزاد کشور در سالن امامعلی حبیبی قائم شهر افزود: عمر فعالیت سیاسی در دانشگاه آزاد اسلامی قریب به هشت سال است.

حسین دادخواه خاطر نشان کرد: دانشگاه های آزاد به سمت توسعه سیاسی پیش رفته و با سابقه کم سیاسی این دانشگاه شاهد موفقیت هائی بوده است.

وی یاد آور شد: مهرماه سال جاری نخستین کنگره تشکل های سیاسی اسلامی دانشگاه های آزاد سراسر کشور در تهران برگزار می شود.

مسابقات فوتسال انجمن های سیاسی اسلامی دانشگاه های آزاد کشور شب گذشته به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر به کار خود پایان داد و فرید پوری از دانشگاه فیروزآباد فارس به عنوان آقای گل مسابقات و تیم دانشگاه آزاد قائم شهر خوش اخلاق ترین تیم مسابقات انتخاب شد.