شکارچیان حیوانات وحشی در آمل دستگیر شدند

علی محمد دعاگو در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این شکارچیان متخلف دو لاشه بز و قوچ وحشی کشف و به پرداخت 11 میلیون و 800 هزار ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

وی تصریح کرد: شکار هر راس بز وحشی پنج میلیون و 600 هزار ریال و شکار هر راس قوچ وحشی 6 میلیون و 200 ریال جریمه نقدی دارد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست آمل با بیان اینکه پروانه شکار با اعتبار حداقل سه روزه برای شکار یک راس بز نر در فصل شکار حیوانات وحشی از دی ماه هر سال آغاز و شکار افراد در خارج از زمان های تعیین شده تخلف تلقی و با شکارچیان متخلف برابر قانون برخورد می شود.

