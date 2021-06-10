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۲۰ خرداد ۱۴۰۰، ۱۹:۱۵

جانشین فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان:

حضور حداکثری راهبرد انتخابات است

حضور حداکثری راهبرد انتخابات است

زنجان-جانشین فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان گفت: مهمترین راهبرد انتخابات حضور حداکثری به شمار می‌رود که شرکت در آن امنیتی می‌آفریند که بازدارندگی آن بالاتر از توان‌های دفاعی است.

به گزارش خبرگزاری مهر و، سرهنگ ابوالفضل طهماسبی در آیین گردهمایی روشنگری در انتخابات افزود: ۳۵۳۵ شهید استان زنجان برای قرآن، وطن و امنیت ما به درجه رفیع شهادت نائل آمدند آسایش و آرامش جامعه مدیون خون شهداست.

وی به روشنگری در انتخابات اشاره کرد و اظهارداشت: مقام معظم رهبری بیانیه گام دوم انقلاب تاکید دارند برای برداشتن گام‌های استوار در آینده باید گذشته را درست شناخت و از تجربه‌ها درس گرفت که اگر این نشود آینده مورد تهدیدهای ناشناخته قرار خواهد گرفت.

جانشین فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان گفت: باید از گذشته درس نگیریم به درستی تجزیه و تحلیل کنیم و عدم حضور را بررسی کنیم چرا که ظرفیت‌ها بالاست و می‌توانیم وقت بیشتری برای کشور بگذاریم.

سرهنگ طهماسبی با تاکید بر اینکه ظرفیت‌ها بالاست، یادآوری کرد: در استان زنجان پتانسیل‌های قابل توجهی داریم که هم افزایی انجام شود بسیاری از مشکلات مناطق دور افتاده در روستاها از جمله آب آشامیدنی و کشاورزی مرتفع می‌شود و هر جایی پروژه امرانی انجام داده‌ایم مردم پای کار بوده‌اند و با مردم اقدامات عمرانی قابل توجهی در مناطق روستایی انجام داده‌ایم.

وی گفت: اگر مسائل دو و سه گانگی را کنار بگذاریم ظرفیت‌های بالقوه و بالا خود را نشان می‌دهد و هر جایی هم افزایی بوده برنامه‌ها به نحو مطلوبی پیش رفته است و زمانی که ظرفیت‌ها در کنار هم قرار بگیرد و متصل به هم شود بسیاری از مشکلات در استان رفع خواهد شد که این فعالیت‌ها روحیه جهادی می‌طلبد که باید منیت ها کنار گذاشته شود و در حوزه کارهای روشنگری باید سلامت، امنیت و رقابت انتخابات، حضور حداکثری، مشارکت و انتخاب اصلح باید محقق شود که بسیاری از این موارد را انجام می‌دهیم.

جانشین فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان، مهمترین راهبرد انتخابات را حضور حداکثری بیان کرد و گفت: امروز شرکت در انتخابات امنیتی می‌آفریند که بازدارندگی آن از توان‌های دفاعی بالاتر است و روحیه مقاومت و بسیجی را تعداد زیادی از کشورها از ایران گرفته‌اند و بر اساس ادله‌ای که داریم باید مرزهای ایران در آن طرف‌ها باشد و مشارکت در انتخابات شرط لازم اما شرط کافی انتخاب اصلح است در این چند روزه باید تحقیق کرده و کاندیدای اصلح را به مدت چهار سال انتخاب کنیم.

طهماسبی ابراز داشت: در شان ایرانیان نیست که شناسنامه اش بدون مهر انتخابات باشد به دنبال آوردن هزاران نفر در انتخاب باشیم و ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های قابل توجهی در استان زنجان در بخش‌های مختلف داریم که باید امیدوار به آنها باشیم چرا که در حوزه پزشکی و دفاعی توانسته‌ایم و پیشرفت‌های قابل توجهی داریم.

کد مطلب 5231445

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