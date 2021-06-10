حضور حداکثری راهبرد انتخابات است

به گزارش خبرگزاری مهر و، سرهنگ ابوالفضل طهماسبی در آیین گردهمایی روشنگری در انتخابات افزود: ۳۵۳۵ شهید استان زنجان برای قرآن، وطن و امنیت ما به درجه رفیع شهادت نائل آمدند آسایش و آرامش جامعه مدیون خون شهداست.

وی به روشنگری در انتخابات اشاره کرد و اظهارداشت: مقام معظم رهبری بیانیه گام دوم انقلاب تاکید دارند برای برداشتن گام‌های استوار در آینده باید گذشته را درست شناخت و از تجربه‌ها درس گرفت که اگر این نشود آینده مورد تهدیدهای ناشناخته قرار خواهد گرفت.

جانشین فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان گفت: باید از گذشته درس نگیریم به درستی تجزیه و تحلیل کنیم و عدم حضور را بررسی کنیم چرا که ظرفیت‌ها بالاست و می‌توانیم وقت بیشتری برای کشور بگذاریم.

سرهنگ طهماسبی با تاکید بر اینکه ظرفیت‌ها بالاست، یادآوری کرد: در استان زنجان پتانسیل‌های قابل توجهی داریم که هم افزایی انجام شود بسیاری از مشکلات مناطق دور افتاده در روستاها از جمله آب آشامیدنی و کشاورزی مرتفع می‌شود و هر جایی پروژه امرانی انجام داده‌ایم مردم پای کار بوده‌اند و با مردم اقدامات عمرانی قابل توجهی در مناطق روستایی انجام داده‌ایم.

وی گفت: اگر مسائل دو و سه گانگی را کنار بگذاریم ظرفیت‌های بالقوه و بالا خود را نشان می‌دهد و هر جایی هم افزایی بوده برنامه‌ها به نحو مطلوبی پیش رفته است و زمانی که ظرفیت‌ها در کنار هم قرار بگیرد و متصل به هم شود بسیاری از مشکلات در استان رفع خواهد شد که این فعالیت‌ها روحیه جهادی می‌طلبد که باید منیت ها کنار گذاشته شود و در حوزه کارهای روشنگری باید سلامت، امنیت و رقابت انتخابات، حضور حداکثری، مشارکت و انتخاب اصلح باید محقق شود که بسیاری از این موارد را انجام می‌دهیم.

جانشین فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان، مهمترین راهبرد انتخابات را حضور حداکثری بیان کرد و گفت: امروز شرکت در انتخابات امنیتی می‌آفریند که بازدارندگی آن از توان‌های دفاعی بالاتر است و روحیه مقاومت و بسیجی را تعداد زیادی از کشورها از ایران گرفته‌اند و بر اساس ادله‌ای که داریم باید مرزهای ایران در آن طرف‌ها باشد و مشارکت در انتخابات شرط لازم اما شرط کافی انتخاب اصلح است در این چند روزه باید تحقیق کرده و کاندیدای اصلح را به مدت چهار سال انتخاب کنیم.

طهماسبی ابراز داشت: در شان ایرانیان نیست که شناسنامه اش بدون مهر انتخابات باشد به دنبال آوردن هزاران نفر در انتخاب باشیم و ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های قابل توجهی در استان زنجان در بخش‌های مختلف داریم که باید امیدوار به آنها باشیم چرا که در حوزه پزشکی و دفاعی توانسته‌ایم و پیشرفت‌های قابل توجهی داریم.