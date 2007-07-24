بارش باران روی عملکرد تیم ملی تاثیر منفی گذاشته بود

امیرحسین صادقی با بیان این مطلب درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : برای بازیکنان ایران بازی کردن در آب و هوای مرطوب و گرم مالزی بسیار دشوار بود، با این وجود چند بازی آخر ما در زیر بارش باران برگزار شد که روی عملکرد تیم تاثیر منفی گذاشته بود.

وی ادامه داد : در این شرایط اجرای تاکتیک های مربیان در زمین مسابقه تا اندازه ای دشوار شده بود به همین خاطر حداقل یک نیمه زمان صرف می شد تا تیم با زمین و جو مسابقه آشنایی پیدا کند وبه نتیجه مورد نظر خود دست یابد.

مدافع تیم ملی فوتبال کشورمان تاکید کرد: من چند سالی است سابقه حضور در تیم ملی را دارم. از نگاه من تیم فعلی یکی از بهترین تیم های ملی فوتبال ایران بوده است که تنها به دلیل بدشانسی به آنچه استحقاق داشت نرسید.

صادقی در خصوص دلایل اخراجش از اردوی تیم ملی قبل از برگزاری بازی ایران - مالزی گفت : در آن جلسه من 10 دقیقه قبل از آنکه تمرین تیم ملی تمام شود به دلیل خستگی از آقای قلعه نویی خواستم به من اجازه مرخصی بدهد. خروج من از زمین تمرین باعث شد تا این شائبه به وجود آید که از تیم ملی اخراج شده ام!!

مدافع تیم ملی با اشاره به اینکه آمادگی حضور در بازی های تیم ملی را داشته است، افزود : من حتی اگر با شرایط نه چندان مطلوب در تمرینات تیم ملی حضور می یافتم نیز با 5/1 ماه تمرین و فشاری که در اردو به بازیکنان وارد آمد آمادگی حضور در میدان را می یافتم.