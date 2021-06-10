پنتاگون در حال بررسی حمله به کابل و دیگر مناطق مهم افغانستان است

به گزارش خبرگزاری مهر، نیویورک تایمز در گزارش خود می نویسد: پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا) در حال بررسی درخواست مجوز برای حملات هوایی به منظور حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان، در صورت تهدید طالبان برای تصرف کابل یا دیگر شهرهای مهم این کشور است.

مقامهای ارتش آمریکا روی این موضوع بحث می کنند که اگر خروج سریع تبعات امنیت ملی چشمگیری داشته باشد، پاسخ آنها چگونه خواهد بود.

مقامهای آمریکایی گفته‌اند که هنوز تصمیمی در این رابطه اتخاد نشده است.

با این وجود یکی از گزینه‌های مورد بررسی، توصیه بکارگیری بمب افکن‌های آمریکایی یا هواپیماهای بدون سرنشین مسلح در صورت بروز یک بحران شدید، از جمله احتمال تصرف کابل به دست طالبان، یا محاصره سفارت خانه ها و به خطر افتادن جان شهروندان آمریکایی و متحدانش است.

هرگونه حملات هوایی بییشتر به تایید رئیس‌جمهوری آمریکا نیاز دارد. گرچه منابع گفته اند که به دلیل تحرکات گسترده لجستیکی که با توجه به عقب نشینی ارتش آمریکا لازم است، حفظ چنین کمک هوایی با گذشت زمان دشوار خواهد بود.

از این رو تا ماه آینده، ایالات متحده تمام پایگاه‌های هوایی خود را در افغانستان جمع‌آوری خواهد کرد و هرگونه حمله هوایی باید از نقاطی در خلیج فارس باشد.

به نوشته این روزنامه، سقوط کابل در واقع وضعیتی است که پس از خروج سربازان آمریکایی به اقدامات نظامی منجر می شود. گزارش‌ها حاکی از آن است که در خصوصو محافظت از قندهار دومین شهر بزرگ افغانستان، اطمینان کمتری وجود دارد.