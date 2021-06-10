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۲۰ خرداد ۱۴۰۰، ۱۴:۲۱

نیویورک تایمز گزارش داد؛

پنتاگون در حال بررسی حمله به کابل و دیگر مناطق مهم افغانستان است

پنتاگون در حال بررسی حمله به کابل و دیگر مناطق مهم افغانستان است

یک رسانه آمریکایی از بررسی طرح حمله به کابل و دیگر مناطق مهم افغانستان در صورت بحرانی شدن شرایط در این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نیویورک تایمز در گزارش خود می نویسد: پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا) در حال بررسی درخواست مجوز برای حملات هوایی به منظور حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان، در صورت تهدید طالبان برای تصرف کابل یا دیگر شهرهای مهم این کشور است.

مقامهای ارتش آمریکا روی این موضوع بحث می کنند که اگر خروج سریع تبعات امنیت ملی چشمگیری داشته باشد، پاسخ آنها چگونه خواهد بود.

مقامهای آمریکایی گفته‌اند که هنوز تصمیمی در این رابطه اتخاد نشده است.

با این وجود یکی از گزینه‌های مورد بررسی، توصیه بکارگیری بمب افکن‌های آمریکایی یا هواپیماهای بدون سرنشین مسلح در صورت بروز یک بحران شدید، از جمله احتمال تصرف کابل به دست طالبان، یا محاصره سفارت خانه ها و به خطر افتادن جان شهروندان آمریکایی و متحدانش است.

هرگونه حملات هوایی بییشتر به تایید رئیس‌جمهوری آمریکا نیاز دارد. گرچه منابع گفته اند که به دلیل تحرکات گسترده لجستیکی که با توجه به عقب نشینی ارتش آمریکا لازم است، حفظ چنین کمک هوایی با گذشت زمان دشوار خواهد بود.

از این رو تا ماه آینده، ایالات متحده تمام پایگاه‌های هوایی خود را در افغانستان جمع‌آوری خواهد کرد و هرگونه حمله هوایی باید از نقاطی در خلیج فارس باشد.

به نوشته این روزنامه، سقوط کابل در واقع وضعیتی است که پس از خروج سربازان آمریکایی به اقدامات نظامی منجر می شود. گزارش‌ها حاکی از آن است که در خصوصو محافظت از قندهار دومین شهر بزرگ افغانستان، اطمینان کمتری وجود دارد.

کد مطلب 5231647

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    نظرات

    • حسینبهبودی نیا IR ۱۵:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۳/۲۰
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      ای امریکاتوکه ابنهمه ادعای قدرت میکنی. ولی مانند فیل قدرت داری اما فقط نقشه هات خرابکاری. ومدادم اسم سوپرمن را در فیلم ها به نمایش میذاری. اگه راست میگی. معنی سوپرمن اینه که تو. به افغانستان ورود کنی وتمام طالبان را بابکشی مردم را ازاد کنی بعدش خودتم بیایی بیرون. بذاری خودمردم راحت کشورشان را اداره
    • US ۱۵:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۳/۲۰
      0 0
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      تا سر مار نابود نشود دم مار همچنان خواهد جنبید
    • IR ۲۰:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۳/۲۰
      0 0
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      بزنه تروریستهارو هلاک کنه
    • عباس IR ۰۰:۴۷ - ۱۴۰۰/۰۳/۲۱
      0 0
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      الان کارهای تروریستی که در افغانستان صورت میگیرد کار تروریست‌های آمریکای هست قصد آنها اینکه به مردم افغانستان بگن اگه ما نباشیم اوضاع بدتر میشه ما جلو خراب کارهای را میگیریم.

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