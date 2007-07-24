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۲ مرداد ۱۳۸۶، ۱۰:۰۴

برلوسکونی همچنان علاقمند به حضور شوا در میلان

برلوسکونی همچنان علاقمند به حضور شوا در میلان

رئیس باشگاه میلان دوباره از علاقمندی خود برای حضور آندری شوچنکو در سن سیرو خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهاجم 30 ساله اوکراینی در اولین فصل حضور خود در استمفوردبریج نتوانست به همراه چلسی موفقیتی کسب کند و سیلویو برلوسکونی رئیس باشگاه میلان علاقمند است تا این مهاجم دوباره به فوتبال ایتالیا بازگردد.

بر پایه این گزارش، برلوسکونی در گفتگو با تلویزیون ایتالیا گفت: به نظر نمی رسد میلان بتواند پیشنهادی ارائه کند که چلسی را راضی سازد. در حال حاضر موانع غیرقابل عبوری بر سر راه وجود دارند که در کار ما مشکل ایجاد می کنند.

وی افزود: من روابط بسیار نزدیکی با شوا دارم و همواره از امکان بازگشت او به تیم میلان صحبت کرده ام. ما قصد داریم خط حمله خود را با حضور این بازیکن تقویت کنیم.

کد مطلب 523165

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