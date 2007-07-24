برلوسکونی همچنان علاقمند به حضور شوا در میلان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهاجم 30 ساله اوکراینی در اولین فصل حضور خود در استمفوردبریج نتوانست به همراه چلسی موفقیتی کسب کند و سیلویو برلوسکونی رئیس باشگاه میلان علاقمند است تا این مهاجم دوباره به فوتبال ایتالیا بازگردد.

بر پایه این گزارش، برلوسکونی در گفتگو با تلویزیون ایتالیا گفت: به نظر نمی رسد میلان بتواند پیشنهادی ارائه کند که چلسی را راضی سازد. در حال حاضر موانع غیرقابل عبوری بر سر راه وجود دارند که در کار ما مشکل ایجاد می کنند.

وی افزود: من روابط بسیار نزدیکی با شوا دارم و همواره از امکان بازگشت او به تیم میلان صحبت کرده ام. ما قصد داریم خط حمله خود را با حضور این بازیکن تقویت کنیم.