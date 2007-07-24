سید احمد فشمی در گفتگو با خبرنگارمهر درخصوص صدور کارت ملی برای ایرانیان، افزود: تا کنون بطور متوسط 80 تا 85 درصد مردم کارت ملی دریافت کرده اند و 14 استان نیز بالای 90 درصد پوشش کارت ملی داشته اند بطوریکه استان آذربایجان شرقی جشن پایان کارت شناسایی ملی برگزار کرد.

وی کمترین استان، که کارت ملی برای آنها صادر شده است را تهران دانست و گفت: 70 درصد مردم استان تهران تا کنون کارت شناسایی دریافت کرده اند و با توجه به اینکه عدم دریافت کارت باعث بروز مشکل برای افراد می شود، بنابراین به آنها توصیه می شود هرچه سریعتر نسبت به این امر اقدام کنند.

مدیر کل ثبت احوال استان تهران تاکید کرد: آخرین فرصت مراجعه برای دریافت کارت ملی در استان تهران براساس برش سنی اعلام شده است بطوریکه افراد متولد 1320 تا 1345 تا پایان مرداد ماه ، افراد متولد 1345 تا 1371 تا پایان شهریور ماه و متولدین ماقبل 1320 نیز تا پایان مهرماه سال جاری برای دریافت کارت ملی مهلت دارند.

قشمی اظهار داشت: همچنین براساس برنامه ریزیهای انجام شده تا پایان سال پروژه صدور کارت ملی برای افراد بالای 15 سال به پایان می رسد.

وی در خصوص شماره ملی نیز، خاطر نشان کرد : شماره ملی نیز به 95 درصد جمعیت کشور ابلاغ و در شناسنامه افراد زیر 15 سال درج شده است.