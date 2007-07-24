به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام تسلیت دکتر محمود احمدی نژاد آمده است: بانهایت تاسف ضایعه ارتحال عالم ربانی، فقیه صمدانی، عارف بالله، طبیب نفوس و معلم اخلاق حضرت آیت الله عبدالکریم حق شناس را به محضر حضرت ولی عصر (عج)، رهبر عزیز انقلاب و ملت مومن و انقلابی ایران اسلامی تسلیت می گویم.

ایشان عمر پربرکت خویش را در ترویج معارف الهی، تربیت و تهذیب نفوس صرف کردند و هدیه الهی، منبع فیض و از ستونهای استوار و مایه خیر و برکت و امن برای جامعه اسلامی ما بودند که بسیاری از مردم شریف و جوانان عزیز از تعلیمات و ارشادات الهی و نورانی آن وجود عزیز بهره ها برده اند.

از پروردگار متعال می خواهم این عالم وارسته را در جوار رحمت واسعه خویش با ائمه معصومین (ع) محشور و راه ایمان ناب و مجاهدات برای خدا را نورانی تر و پایدار تر فرماید.