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۲ مرداد ۱۳۸۶، ۱۰:۱۸

رئیس‌جمهور ارتحال آیت‌الله حق‌شناس را تسلیت گفت

دکتر محمود احمدی نژاد، رئیس‌جمهور در پیامی ارتحال عالم جلیل‌القدر آیت‌الله حق‌شناس را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام تسلیت دکتر محمود احمدی نژاد آمده است: بانهایت تاسف ضایعه ارتحال عالم ربانی، فقیه صمدانی، عارف بالله، طبیب نفوس و معلم اخلاق حضرت آیت الله عبدالکریم حق شناس را به محضر حضرت ولی عصر (عج)، رهبر عزیز انقلاب و ملت مومن و انقلابی ایران اسلامی تسلیت می گویم.

ایشان عمر پربرکت خویش را در ترویج معارف الهی، تربیت و تهذیب نفوس صرف کردند و هدیه الهی، منبع فیض و از ستونهای استوار و مایه خیر و برکت و امن برای جامعه اسلامی ما بودند که بسیاری از مردم شریف و جوانان عزیز از تعلیمات و ارشادات الهی و نورانی آن وجود عزیز بهره ها برده اند.

از پروردگار متعال می خواهم این عالم وارسته را در جوار رحمت واسعه خویش با ائمه معصومین (ع) محشور و راه ایمان ناب و مجاهدات برای خدا را نورانی تر و پایدار تر فرماید.

کد مطلب 523179

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