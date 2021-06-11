حجت الاسلام محمد بارانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر مهم‌ترین شرافت امت اسلامی است، خاطرنشان کرد: تذکر لسانی فرد را اصلاح می‌کند و از مسیر اشتباه بر می‌گرداند و باعث اصلاح جامعه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه امر به معروف نقش مهمی در اصلاح جامعه و فرد دارد، افزود: همه مردم به منزله مسافران کشتی هستند و اگر کشتی سالم باشد به سلامت به مقصد می‌رسند و اگر یک نفر کشتی را سوراخ کند همه غرق می‌شوند و اگر فساد در جامعه رسوخ پیدا کند آرام آرام جامعه از منظر ارزشی و فرهنگی دچار تغییر و نقص می‌شود.

امام جمعه مهدی‌شهر با بیان اینکه مشارکت در انتخابات دقیقاً دخالت در سرنوشت و یک نوع معروف اساسی محسوب می‌شود، گفت: مردم دو رسالت مهم یعنی حضور پرشور و دوم انتخاب افراد اصلح را در انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر دارند که هر دویشان سرنوشت ساز تلقی می‌شود زیرا در زمینه توسعه شهرها و ایران اسلامی مؤثر است.

بارانی با بیان اینکه ارزش حجاب باید جایگزین بد حجابی شود، گفت: پیامبر اکرم (ص) به تغییر ارزش‌ها پرداخته و فرموده‌اند: «زمانی می‌آید که مردم امر معروف و نهی از منکر را ترک کنند، و بدتر زمانی می‌آید که مردم معروف‌ها را منکر و منکرها را معروف ببینند».

وی با بیان اینکه فساد در جامعه موجب غرق فضای فرهنگی می‌شود، تصریح کرد: اگر به آیات و روایات نگاه کنید می‌بینید جایگاه امر به معروف و نهی از منکر به عنوان خلیفه الله آمده است یعنی آمران به معروف و ناهیان از منکر، جانشینان خدا در زمین هستند چرا که اولین آمر خداوند است.

امام جمعه مهدی‌شهر افزود: در قرآن بایدها که همان معروف‌ها و نبایدها همان منکرها است از طرف خدا تعریف می‌شود و اولین کسی که ما را به ترک محرمات دعوت می‌کند خداوند است، اگر کسی دغدغه اصلاح انسان‌ها را داشته باشد جانشین خدا در زمین و خلیفه الله است.

بارانی ابراز داشت: امام صادق می‌فرماید «امر به معروف و نهی از منکر راه انبیا و طریقه اصلی صالحان است و پیامبر می‌فرمایند امت من همواره در نیکی و خیر خواهند بود تا زمانی که امر به معروف و نهی از منکر می کنند».

وی با بیان اینکه هر چقدر گناه بیشتر باشد برکت خدا بیشتر از بین می‌رود، افزود: باید قبل از دیگران امر به معروف را از خود و خانواده شروع و سپس به اصناف و بازار سوق داد همانطور که حضرت علی (ع) در بازار مردم را به امر به معروف دعوت می‌کرد این تذکرات و هوشیاری‌ها در فضای غفلت جامعه یک بیداری ایجاد می‌کند و هر صنفی برای خود این برنامه را داشته باشد.

امام جمعه مهدی‌شهر با اشاره به اینکه امیدواریم مردم با حضوری پرشور پای صندوق‌های رأی فردی اصلح را برگزینند، بیان کرد: اگر تک تک جامعه احساس تکلیف کنند فضای جامعه به یک فضای پر نشاط معنوی تبدیل و ارزش‌ها رشد پیدا خواهد کرد، بنابراین هر چقدر این فضیلت در جامعه احیا شود ارزش‌ها در جامعه بیشتر حفظ می‌شود.