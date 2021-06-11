به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، وزارت کار آمریکا اعلام کرد که رشد قیمت‌های مصرف‌کننده آمریکایی در ماه می با بیشترین رشد خود در ۱۳ سال اخیر روبرو شده و تورم به افزایش خود ادامه داده است.

شاخص قیمت مصرف‌کننده که شامل سبد مواد غذایی، انرژی، خواروبار و هزینه‌های خانه‌داری است در ماه می ۵ درصد نسبت به سال گذشته جهش کرد.

اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی داوجونز پیش‌بینی کرده بودند که این قیمت‌ها ۴.۷ درصد رشد کنند.

این بالاترین تورم از زمان تورم ۵.۸ درصدی ماه آگوست ۲۰۰۸، درست قبل از بحران مالی و رکود اقتصادی بزرگ آمریکا است.

شاخص تورم اصلی که قیمت‌های پرنوسان سوخت و مواد غذایی را شامل نمی‌شود در این ماه ۳.۸ درصد شد که این بالاترین سطح در حدود ۳ دهه اخیر است.