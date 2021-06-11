رقابت ۴۸۵۰ نامزد شوراهای شهر و روستا در استان زنجان

سعید صفری در گفتگو با خبرنگار مهر به برگزاری انتخابات سالم و پرشور در استان تاکید کرد و ابراز داشت: تمام تمهیدات امنیتی، انتظامی و اجرایی برای برگزاری انتخابات سالم در استان پیش بینی شده است.

وی از رقابت ۴ هزار و ۸۵۰ نامزد شوراهای شهر و روستا در استان زنجان خبر داد و اظهار کرد: نامزدها از ساعت هشت صبح روز پنجشنبه فعالیت انتخاباتی خود را آغاز و تا هشت صبح ۲۷ خرداد ماه فعالیت انتخاباتی تمام می‌شود.

مدیرکل بازرسی استانداری زنجان گفت: مبنای فعالیت در فضای مجازی است و نامزدها در فضای حقیقی به دور هر تجمع تنها باید برنامه‌ها و سیاست‌های خود را بیان کنند.

صفری تاکید کرد: در شهرها و روستاها نامزدها باید یک ستاد داشته باشند و ستاد انتخاباتی نباید محل تجمع و تکثر باشد و باید تمام پروتکل‌های بهداشتی رعایت شود.

وی گفت: یک هزار و ۶۵ شعبه اخذ رأی گیری برای اخذ آرای مردمی در انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ در سطح استان زنجان پیش‌بینی شده است.

