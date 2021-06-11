علیرضا تابش در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با همکاری بانک مرکزی و ابلاغ این دستورالعمل به بانکهای عامل قرار است در جلسه هفته آینده این موضوع نهایی شود تا برای بازسازی و مقاومسازی هر واحد روستایی ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت شود.
وی تصریح کرد: روستاییانی که توان مقاومسازی واحدهای مسکونی را نداشته باشند، تا سقف ۲۰ میلیون تومان از تسهیلات بلاعوض نیز برخوردار شده و بنیاد مسکن کمک و پشتیبانیهای لازم را در این زمینه انجام خواهد داد.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بیان اینکه با همکاری بنیاد مستضعفان ساخت ۲۰ هزار واحد مسکن در مناطق روستایی آغاز شده است، گفت: قرار است این واحدها تحویل محرومان و نیازمندان شود.
تابش افزود: بنیاد مسکن با ستاد اجرایی حضرت امام، کمیته امداد و بهزیستی نیز تفاهمنامه همکاری در ساخت بیش از ۲۰ هزار واحد به امضا رسانده تا با استفاده از ظرفیت خیرین و نهادهای انقلابی بتواند مسکن ارزان قیمت تولید و در اختیار گروههای آسیبپذیر روستایی قرار دهد.
نیمی از واحدهای مسکونی روستایی کشور مقاومسازی شده است
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به مقاومسازی دو میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکن روستایی در سطح کشور اشاره کرد و ادامه داد: از پنج میلیون واحد مسکن کم دوام روستایی بیش از نیمی از این واحدها تاکنون مقاومسازی شده و همین روند با سرعت و قوت ادامه دارد.
وی استان اردبیل را استانی پیشرو در بحث مقاومسازی واحدهای مسکونی روستایی اعلام کرد و گفت: در استان اردبیل سهمیه پنج هزار واحدی پیشبینی شده بود که با تلاش مسئولان استان و بانکهای عامل عقد قرارداد برای چهار هزار واحد مسکن روستایی انجام شده تا با استفاده از منابع پرداختی بانک به روش سفته زنجیرهای امکان مقاومسازی و بهسازی این واحدهای مسکونی فراهم آید.
تابش در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: در بحث مسکن روستایی اولویت با مناطق حادثهخیز به ویژه شهرهای با رخداد زلزله، سیل و رانش است که استان اردبیل نیز در ردیف این استانها قرار دارد که حتی بالاتر از میانگین کشوری مقاومسازی مسکن روستایی در استان اردبیل به انجام رسیده است.
بازنگری ۱۰ هزار طرح هادی در روستاهای کشور
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به تهیه طرح هادی و بازنگری در این زمینه اشاره کرد و افزود: ۹۵ درصد روستاهای کشور صاحب طرح هادی هستند که ما بازنگری را در این طرحها آغاز کردیم.
وی با بیان اینکه ۳۸ هزار روستای کشور دارای طرح هادی مصوب هستند، اضافه کرد: با توجه به اتمام دوره اجرای این طرحها، بازنگری طرح هادی در ۱۰ هزار روستا شروع شده و امسال نیز در چهار هزار روستا این بازنگری به سرانجام خواهد رسید.
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