سرمایه گذاری ۲۰۰ هزار میلیاردی بخش خصوصی در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، علی زینی وند صبح جمعه در دیدار با حجت الاسلام علیدادی سلیمانی با اشاره به اینکه کارهای گسترده و بزرگی اخیراً در جنوب استان انجام شده است، افزود: با همکاری شرکت‌های بزرگ استان شاهد سرمایه گذاری ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در استان خواهیم بود که این امر خود یک تحول است و هدف آن سرمایه گذاری متوازن در سراسر استان است.

وی افزود: رقابت خوب و سالمی در بحث شوراها در استان وجود دارد همچنین در حوزه انتخابات هیچ نگرانی وجود ندارد که در این زمینه نقش مهمی را نماینده ولی فقیه در استان ایفا می‌کند.

استاندار کرمان بیان داشت: در چند ماه اخیر به گونه‌ای فعالیت کردیم که هماهنگی لازم در استان شکل بگیرد تا بحث توازن توسعه را در استان داشته باشیم.

زینی وند عنوان کرد: ۳ شرکت بزرگ استان کارهای خوبی را انجام داده‌اند، در همین زمینه بخش خصوصی آماده کلنگ زنی ۱۰۰۰ کیلووات برق است همچنین در حوزه آب خلیج فارس در این بی پولی دولت، ۵۰۰ میلیارد تومان آن تأمین شده است و اگر از شرکت‌های استان کمک بگیریم، بحث بی آبی را برطرف می‌کنیم.