به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز ضمن ارزیابی عملکرد دولت نهم در ارتباط با بنگاه‌های کوچک و زودبازده تصریح کرد که مزایا و برتری کسب و کارهای کوچک در دنیای امروز به حدی است که بدون اغراق قابل شمارش نیست و محدودیتی برای این مزایا وجود ندارد.

این گزارش سپس از – افزایش – کارآیی اقتصادی به عنوان نخستین ثمرة بنگاههای کوچک زودبازده نام برد و افزود: بنگاههای کوچک و زودبازده در صورت گسترش مطلوب، محیط رقابتی سالمی به وجودمی‌آورند که در کارآیی اقتصادی کشور نقش بسزایی ایفا می‌کند و درهمین حال می‌توانند به عنوان اقمار بنگاه‌های متوسط و بزرگ اقتصادی، نقش عمده‌ای در تحول فعالیت‌ها و ایجاد پیوندهای محکم و مستمر اقتصادی داشته باشند.

مرکز پژوهش‌ها همچنین از اشتغالزایی به عنوان دومین پیامد مثبت بنگاه‌های کوچک و زودبازده نام برد و خاطر نشان ساخت که – عموم - اقتصاددانان در مورد نقش بنگاه‌های کوچک و زودبازده در رشد اقتصادی و درجه اشتغالزایی بالای آن اشتراک نظر و تاکید دارند و به بیان دیگر مقوله رشد پایدار، اشتغال مولد و توسعه کارآفرینی از طریق نهادهای موسوم به بنگاههای اقتصادی زودبازده به یک نظریه پذیرفته شده جهانی تبدیل شده است.

در ادامه این گزارش ضمن مقایسه نتایج فعالیت بنگاه‌های کوچک و زودبازده در ایران و تعدادی از کشورها آمده است: سهم ارزش افزوده بنگاه‌های کوچک صنعتی در ایران در سال 1378 حدود 21 درصد بوده در حالی که این نسبت در کشورهایی همچون ژاپن، مالزی و اندونزی کمتر از ایران بوده است.

مرکز پژوهش‌ها همچنین مشکلات بنگاه‌های کوچک و زودبازده در ایران را بررسی کرده و افزود: نبود محیط نامناسب برای رشد کسب و کار، فقدان زیرساختهای منسجم و پشتیبانی نرم افزاری و تشکیلاتی، تولید محصول با فناوری کهنه و عدم دسترسی به فناوری‌های نوین، نبود شبکه‌های همکاری میان بنگاهی و عدم شناخت از بازارهای هدف از جمله مهمترین مشکلات گریبانگیر بنگاه‌های کوچک زودبازده در ایران به شمار می‌روند که باید برای رفع هر یک از آنها چاره‌اندیشی شود.