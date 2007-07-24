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۲ مرداد ۱۳۸۶، ۱۰:۳۲

پیامدهای مثبت بنگاه‌های کوچک و زودبازده در توسعه اقتصادی اعلام شد

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نقش بنگاه‌های کوچک و زودبازده در توسعه اقتصادی و اشتغالزایی را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز ضمن ارزیابی عملکرد دولت نهم در ارتباط با بنگاه‌های کوچک و زودبازده تصریح کرد که مزایا و برتری کسب و کارهای کوچک در دنیای امروز به حدی است که بدون اغراق قابل شمارش نیست و محدودیتی برای این مزایا وجود ندارد.

این گزارش سپس از – افزایش – کارآیی اقتصادی به عنوان نخستین ثمرة بنگاههای کوچک زودبازده نام برد و افزود: بنگاههای کوچک و زودبازده در صورت گسترش مطلوب، محیط رقابتی سالمی به وجودمی‌آورند که در کارآیی اقتصادی کشور نقش بسزایی ایفا می‌کند و درهمین حال می‌توانند به عنوان اقمار بنگاه‌های متوسط و بزرگ اقتصادی، نقش عمده‌ای در تحول فعالیت‌ها و ایجاد پیوندهای محکم و مستمر اقتصادی داشته باشند.

مرکز پژوهش‌ها همچنین از اشتغالزایی به عنوان دومین پیامد مثبت بنگاه‌های کوچک و زودبازده نام برد و خاطر نشان ساخت که – عموم - اقتصاددانان در مورد نقش بنگاه‌های کوچک و زودبازده در رشد اقتصادی و درجه اشتغالزایی بالای آن اشتراک نظر و تاکید دارند و به بیان دیگر مقوله رشد پایدار، اشتغال مولد و توسعه کارآفرینی از طریق نهادهای موسوم به بنگاههای اقتصادی زودبازده به یک نظریه پذیرفته شده جهانی تبدیل شده است.

در ادامه این گزارش ضمن مقایسه نتایج فعالیت بنگاه‌های کوچک و زودبازده در ایران و تعدادی از کشورها آمده است: سهم ارزش افزوده بنگاه‌های کوچک صنعتی در ایران در سال 1378 حدود 21 درصد بوده در حالی که این نسبت در کشورهایی همچون ژاپن، مالزی و اندونزی کمتر از ایران بوده است.

مرکز پژوهش‌ها همچنین مشکلات بنگاه‌های کوچک و زودبازده در ایران را بررسی کرده و افزود: نبود محیط نامناسب برای رشد کسب و کار، فقدان زیرساختهای منسجم و پشتیبانی نرم افزاری و تشکیلاتی، تولید محصول با فناوری کهنه و عدم دسترسی به فناوری‌های نوین، نبود شبکه‌های همکاری میان بنگاهی و عدم شناخت از بازارهای هدف از جمله مهمترین مشکلات گریبانگیر بنگاه‌های کوچک زودبازده در ایران به شمار می‌روند که باید برای رفع هر یک از آنها چاره‌اندیشی شود.

کد مطلب 523204

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