هدف دشمن عدم اقبال مردم به‌ انتخابات است/ ملت ایران هوشیارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس معصومی ظهر آدینه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته رویان به میزبانی مسجد جامع این شهر ضمن بیان اینکه مناظره نامزدها در این راستا است که همه گفتارها را شنیده و بهترین را انتخاب کنیم، ابراز داشت: دشمن در این میانه به دنبال مشارکت حداقلی مردم در انتخابات است تا از این طریق به هدفش یعنی اثبات عدم اقبال مردم به‌نظام برسد که خوشبختانه مردم با هوشیاری این مکر آن‌ها را خنثی کردند.

وی ضمن بیان اینکه مردم در همه عرصه‌های مختلف بارها اثبات کردند که پای نظام ایستاده و از آرمان‌های انقلاب دفاع می‌کنند، افزود: طی سال ۹۲ در دولت مرحوم هاشمی با تورم ۴۹ درصدی مشارکت مردم ۵۱ درصد بود که نسبت به دوره اول یا ۶۶.۵ درصد کاهش را نشان می‌داد که به خاطر تورم هیچ‌گاه تلقی قهر مردم از نظام نشده است.

امام‌جمعه رویان بابیان اینکه گره زدن هشت سال کشور به سیاست‌های خارجی غلط و غفلت از ظرفیت‌های داخلی باعث دلخوری، سردی و مشکلات بسیاری برای مردم شده است، ابراز داشت: مردم هوشیارند و اجازه نخواهند داد این مسائل موجب این شود که دشمن برای ما تصمیم بگیرد.

معصومی در ادامه تصریح کرد: در مناظرات نیز مشاهده شد که برخی نامزدها باکم آوردن مطلب و ذکر مطالبی نامربوط خواستند مسیر را به حاشیه بکشانند که در این راه موفق نشدند و امیدواریم در سومین مناظره تمرکز بر روی حل مشکلات موجود پیش رود.

وی افزود: مشارکت حداکثری در انتخابات پیش رو نه یک امر واجب بلکه تکلیف الهی است که از عموم شهروندان دعوت می‌شود با حضور خود پای صندوق‌های رأی جلوی توطئه‌ها و مکر دشمنان را بگیرند.