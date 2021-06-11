دشمن دنبال کاهش مشارکت مردم است/ لزوم حضور پرشور در انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی حسینی پیش از ظهر جمعه در جمع داوطلبان انتخابات شورای شهر اظهار داشت: هدف تهدیدات دشمنان از هشت سال جنگ تحمیلی تا تحریمهای فلج کننده برای فشار حداکثری بر مردم در راستای مقابله با نظام بوده است که به شکست حداکثری انجامید.
وی ادامه داد: امروز تمام امید دشمن صندوقهای رأی است و از ماهها قبل به مردم القا میکنند انتخابات فایده ندارد، رفتن به پای صندوق رأی چه فایدهای دارد؟ تا حالا چه نتیجهای گرفتهاید که پای صندوق بروید؟ رئیس جمهور کارهای نیست، انتخابات دستکاری و مهندسی میشود و انواع و اقسام شبهات را ایجاد میکنند تا مردم را دلسرد کنند.
امام جمعه دیر با انتقاد از برخی افراد داخلی که همسو با جریان دشمنان هستند و مردم را دلسرد میکنند گفت: کاندیدای شورای شهر در تبلیغات خود برنامهها و تواناییهای خود را بیان نمایند و از تخریب و تهمت و افترا زدن به رقیب بپرهیزند؛ چرا که اگر با بداخلاقی به ظاهر پیروز شوند شکست خوردهاند.
حسینی افزود: شورا جایگاه نظارتی خود را حفظ کند و فعالیت اجرایی را به شهرداری واگذار کند و فقط منتظر طرحهایی که توسط شهرداری انجام میشود نمانند. از سرمایه گذاران و خیرینی که در شهر در بخشهای فرهنگی و اقتصادی سرمایه گذاری میکنند استقبال کنند.
وی تاکید کرد: مطلب مهم دیگر تفاهم درون شورا هست نباید برای رسیدن به ریاست، در شورا درگیری باشد؛ همانطور که امام صادق میفرمایند: کسی که به دنبال ریاست برود هلاک میشود.
امام جمعه دیر به نامزدهای شورا نصیحت کردند که انگیزه آنها برای حضور در انتخابات باید الهی باشد اگر با این انگیزه وارد عرصه رقابت شوند و رأی نیاوردند خدا به آنها پاداش میدهد لذا کسانی که انگیزه آنها الهی است هیچ گاه شکست نمیخورند.
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