پرونده عضويت تركيه به اتحاديه اروپا بار ديگر به جريان مي افتد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه آلماني تاگس اشپيگل، "رومانو پرودي" رئيس كميسيون اتحاديه اروپايي به عنوان اولين مقام عاليرتبه اين اتحاديه از40 سال گذشته تاكنون از تركيه ديدار مي كند.

گزارشهاي رسيده حاكي از آن است كه پرودي در سفر دو روزه خود با مقامات تركيه پيرامون مسئله به عضويت درآمدن اين كشور در اتحاديه اروپايي و همچنين پايان دادن به مناقشات قبرس گفتگو خواهد كرد. دراين سفر " گونتر فرهويگن " كميسر گسترش اتحاديه اروپايي پرودي را همراهي مي كند .

وزير امورخارجه آلمان پيش از اين در گفتگو با مجله اشترن گفت: جو كنوني حاكم بر اتحاديه اروپا موافق با اروپايي شدن تركيه است.

تركيه سالهاست كه تلاش مي كند تا در اتحاديه اروپا پذيرفته شود و در اين راه اصلاحات زيادي در قوانين خود بوجود آورده است.