به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمهدی قریشی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران ارومیه افزود: نامزدهای شورای شهر ارومیه خود را با برنامه‌ها، توانایی‌ها و ویژگی‌هایی که دارند تبلیغ کنند و اولویت کاری خود را خدمت به مردم قرار دهند و از تهمت و تخریب یکدیگر پرهیز کنند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌غربی و امام جمعه ارومیه گفت: آگاهی‌دهی به مردم در خصوص انتخابات و انتخاب اصلح زمینه بروز مشکلات در جامعه را از بین می‌برد.

حجت‌الاسلام قریشی ادامه داد: دشمنان در تلاش هستند با تبلیغات گسترده، مردم را از حضور در انتخابات منصرف کنند که این نقشه آنها همیشه با هوشیاری مردم با شکست روبرو می‌شود.

وی اظهار داشت: باید به این مسئله توجه کرد که دین اسلام بر حضور گسترده مردم در امور کلی جامعه تاکید دارد و این امر از همان ابتدای انقلاب مورد توجه بوده است.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌غربی و امام جمعه ارومیه گفت: دشمنان قصد دارند با کم رنگ کردن حضور مردم، اقتدار نظام را تضعیف کنند از این رو وظیفه همه مردم تبلیغ حضور گسترده در انتخابات است تا اقتدار و عزت نظام حفظ شود.

حجت‌الاسلام قریشی تاکید کرد: نامزدهای انتخابات نیز باید از دامن‌زدن به اختلافات و مباحث قومیتی بپرهیزند.

انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا روز ۲۸ خرداد امسال برگزار خواهد شد.