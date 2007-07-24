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۲ مرداد ۱۳۸۶، ۱۱:۵۰

آخرین تحولات امنیتی عراق

24 کشته در عملیات تروریست های تکفیری در حله / کشته شدن 4 نظامی آمریکایی

24 کشته در عملیات تروریست های تکفیری در حله / کشته شدن 4 نظامی آمریکایی

کشته و زخمی شدن 90 تن در عملیات انتحاری در شهر حله، کشته شدن 4 نظامی آمریکایی در روزهای اخیر و تکذیب خبر بازداشت یکی از اعضای برجسته القاعده در عراق از سوی گروه دولت اسلامی از جمله تحولات اخیر عراق به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، منابع امنیتی و بیمارستانی عراق از کشته شدن 24 عراقی و مجروح شدن 66 تن دیگر در عملیات انتحاری صبح امروز در حله خبر دادند.

این عملیات در مرکز شهر الحله واقع در 100 کیلومتری جنوب بغداد و بر اثر انفجار یک خودروی بمبگذاری شده انجام شد.

به گفته منابع بیمارستانی حال 22 تن از مجروحان وخیم است.

از سوی دیگر گروه تروریستی موسوم به دولت اسلامی در عراق روز گذشته ادعای ارتش آمریکا را مبنی بر بازداشت "خالد المشهدانی" یکی از اعضای برجسته القاعده در عراق تکذیب کرد.

ارتش آمریکا هفته گذشته اعلام کرد که المشهدانی را در موصل بازداشت کرده است. به گفته مسئولان ارتش، وی حلقه ارتباطی میان "اسامه بن لادن" و رهبران غیر عراقی القاعده بود.

ارتش آمریکا همچنین روز گذشته در بیانیه ای از کشته شدن 4 نظامی خود در روزهای اخیر(29 تا 31 تیر) خبر داد. این نظامیان در بغداد، الانبار و سامراء کشته شدند.

شمار کشته های نظامیان آمریکا در عراق از سال 2003 (هجوم آمریکا به عراق) تا کنون به 3 هزار و 633 تن رسیده است. 

کد مطلب 523226

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