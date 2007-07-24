به گزارش خبرگزاری مهر، دومین فرهنگ اعلام شهدا، حاوی اطلاعات مربوط به تمامی شهدای استان کردستان است که بیش از 5 هزار مدخل دارد.

این فرهنگ اعلام، حاوی زندگینامه کاملاً مستندی از شهدای کردستان است که با شیوه ‌ای علمی به رشته تحریر درآمده و درمورد هر شهید بین 30 تا 100 کلمه می پردازد.

جلیل صفری - مدیرکل تحقیقات و مطالعات بنیاد شهید، درباره این فرهنگ گفت: این فرهنگ اعلام، حاوی اطلاعات و گزارش‌های آماری براساس جنسیت، نوع شهادت و حتی خاستگاه اقتصادی هر شهید نیز هست.

وی تصریح کرد: نخستین فرهنگ اعلام شهدا مربوط به استان کرمانشاه بوده است و فرهنگ شهدای کردستان نیز تا پایان امسال منتشر می شود.