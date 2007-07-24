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۲ مرداد ۱۳۸۶، ۱۰:۵۶

فرهنگ اعلام شهدای کردستان منتشر می‌شود

دومین فرهنگ اعلام شهدا متعلق به استان کردستان تا پایان امسال منتشر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین فرهنگ اعلام شهدا، حاوی اطلاعات مربوط به تمامی شهدای استان کردستان است که بیش از 5 هزار مدخل دارد.

این فرهنگ اعلام، حاوی زندگینامه کاملاً مستندی از شهدای کردستان است که با شیوه ‌ای علمی به رشته تحریر درآمده و درمورد هر شهید بین 30 تا 100 کلمه می پردازد.

جلیل صفری - مدیرکل تحقیقات و مطالعات بنیاد شهید، درباره این فرهنگ گفت: این فرهنگ اعلام، حاوی اطلاعات و گزارش‌های آماری براساس جنسیت، نوع شهادت و حتی خاستگاه اقتصادی هر شهید نیز هست.

وی تصریح کرد: نخستین فرهنگ اعلام شهدا مربوط به استان کرمانشاه بوده است و فرهنگ شهدای کردستان نیز تا پایان امسال منتشر می شود.

کد مطلب 523236

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