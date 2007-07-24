به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهدی زمانیان صبح امروز در دیدار مدیرکل و معاونان سازمان انتقال خون از جمعیت هلال احمر استان گفت: ادارات و نهادهای دولتی به ویژه سازمان انتقال خون با جمعیت هلال احمر باید با همکاری و تعامل بیشتر در خدمت‌رسانی به مردم تلاش کنند.



وی ادامه داد: این تعامل و همکاری‌ها می‌تواند نقش مؤثری در گسترش کیفیت ارائه خدمات امدادی داشته باشد.



مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قم تعامل و همکاری باسازمان انتقال خون استان را در گرو برنامه‌ریزی دقیق دانست و گفت: باید با برنامه‌ریزی مناسب در تداوم این همکاری کوشش کرده و از تبلیغی بودن کار بپرهیزیم.



دکتر زمانیان تصریح کرد: باید با تعامل و همکاری هر چه بیشتر در اشاعه فرهنگ یاری رسانی به مردم تلاش کنیم.



در ادامه این دیدار مدیرکل سازمان انتقال خون استان قم با اشاره به برخی از اهداف مشترک میان جمعیت هلال احمر و سازمان انتقال خون عنوان کرد: با توجه به این مشترکات باید همکاری و تعامل میان این دو نهاد مردمی روز به روز افزوده شود.



مجتبی بلباسی تصریح کرد: جمعیت هلال احمر و سازمان انتقال خون می‌توانند با مشارکت و تعامل هر چه بیشتر موانع و مشکلات را در مواقع بحران رفع کنند.



در این جلسه مقرر شد تا جمعیت هلال احمر استان با آموزش خونگیری به برخی از نیروهای امدادی خود آن‌ها را در مواقع بحرانی و حساس در اختیار سازمان انتقال خون استان قم قرار دهد.