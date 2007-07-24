تمامی واحدهای چوب فروشی از منطقه پل چوبی تهران منتقل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس سید محمود نصری گفت: نزدیک به 450 واحد چوب فروشی که از سالها قبل در این محدوده فعالیت داشتند با توجه به مزاحمتهای ناشی از تخلیه و بارگیری و حجم ترافیک تحمیلی به هسته مرکزی شهر تهران مشکلات عدیده ای را برای ساکنان منطقه 12 ایجاد کرده بود.

وی تصریح کرد: با طرح مزاحمت واحدهای مذکور به استناد بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها آراء مربوطه صادر و از ابتدای تابستان سال جاری با هماهنگی این شرکت و شهرداری منطقه 12 و نیروی انتظامی تهران و اتحادیه مربوطه زمینه انتقال واحدهای موصوف به مجتمع خاوران فراهم گردید.

مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران اظهار داشت: شهرداری تهران در مجتمع صنعتی خاوران در جنوب شرق تهران امکانات و تسهیلات ویژه ای برای استقرار واحدهای تحت پوشش اتحادیه چوب فروشان ، درودگران ، ماشین ساز و فلز تراش و آلومینیوم کاران و آهنگاران ساختمان فراهم آورده که عملیات ساخت واحدهای تحت پوشش هر اتحادیه با مشارکت اعضا آن و استفاده از تسهیلات شهرداری تهران انجام و پیش بینی می شود با انتقال واحدهای چوب فروشی زمینه تسریع در انتقال سایر واحدها فراهم شود.

لازم به ذکر است ، در حال حاضر از ورود خودروهای حامل چوب و تخلیه آن در منطقه مذکور جلوگیری بعمل می آید.