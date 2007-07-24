نباید به گردشگری با دید امنیتی نگریسته شود

عشرت شایق در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برخی تنگ نظری ها در سفر هموطنان به کشورهای خارجی افزود : برای گسترش صنعت گردشگری نباید وارد حریم خصوصی افراد شد چراکه شرع و قانون چنین اجازه‌ای به ما نداده است .

وی خاطرنشان کرد: عده ای اینگونه فکر می کنند که هر کس برای سفر به برخی کشورها اقدام می کند حتما با قصد و نیت خاصی است .

به گفته شایق در جمهوری اسلامی ایران همه شهروندان باید بتوانند آزادانه به هر کشوری به غیر از رژیم غاصب اسراییل سفر کنند .

این نماینده مجلس با اشاره به فعالیت‌های قابل تقدیر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای ارتقای جایگاه گردشگری در ایران عنوان کرد: این سازمان باید راه ورود بخش خصوصی را به صنعت گردشگری هموار کند تا بدین ترتیب امکان توسعه همه جانبه این صنعت در کشور فراهم گردد .

شایق به تخصصی شدن صنعت توریسم در جهان اشاره کرد و گفت : با توجه به تقسیم بندی های امروز در صنعت گردشگری جهان همچون توریسم طبیعی ، توریسم فرهنگی ، توریسم علمی ، توریسم درمانی ، ‌توریسم مذهبی و ... لازم است ما نیز فعالیت‌های خود را برای جذب هر یک از این ترویست‌ها تخصصی کنیم .

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر از تلاش های دولت برای توسعه سفرهای ارزان قیمت گفت: دولت می تواند از طریق اعمال سیاست های تشویقی و ترغیبی نسبت به گسترش سفرهای گروهی ارزان قیمت اقدام کند.

وی به نقش سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری در توسعه صنعت توریسم در ایران تاکید کرد و یادآور شد: به طور حتم تقویت این سازمان و ارتقای جایگاه آن در کشور به عنوان متولی صنعت گردشگری می تواند در بهبود وضعیت صنعت توریسم موثر واقع شود.

عشرت شایق در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تعیین جایزه واردات توریست به کشور بیان داشت: متاسفانه سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری با یک اقدام سئوال برانگیز بین گردشگران کشورهای آسیایی و غربی تفاوت گذاشته و جایزه توریست های غربی دوبرابر گردشگران آسیایی تعیین شده است.

وی با بیان اینکه این اقدام مغایر با سیاست های توسعه گردشگری در جهان است، افزود: نگاه درجه دو به کشورهای آسیایی که جمهوری اسلامی ایران نیز در این قاره قرار گرفته است نوعی توهین به شمار می آید.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود از نقش کمرنگ رسانه ملی در معرفی جاذبه های گردشگری کشور انتقاد کرد و اظهار داشت: صدا وسیما با توجه به ابزار و امکانات بسیار خود نتوانسته است نقش خود را در ارتقای جایگاه گردشگری ایران در داخل و خارج از کشور ایفا نماید.

شایق به جایگاه نامطلوب گردشگری در استان آذربایجان شرقی نیز اشاره کرد و تصریح کرد: در حال حاضر کاهش پروازهای هواپیمایی در تبریز صدمات بسیاری به گردشگری این استان وارد کرده است.

وی افزود: درصد افت پروازهای تبریز نسبت به سایر نقاط کشور بسیار بیشتر است در حالی که کمبود امکانات در این بخش باید به تمامی استان های کشور به صورت مساوی تاثیر گذارد.