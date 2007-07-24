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۲ مرداد ۱۳۸۶، ۱۱:۳۲

اسکولز رقابت های آغازین لیگ برتر را از دست داد

اسکولز رقابت های آغازین لیگ برتر را از دست داد

پل اسکولز بازیساز تیم فوتبال منچستریونایتد پس از اینکه از ناحیه زانو دچار آسیب دیدگی شد رقابت های آغازین لیگ برتر را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکولز پس از اینکه نتوانست به علت مصدومیت تیم فوتبال منچستر یونایتد را در دیدار با شنژن چین همراهی کند، به انگلستان بازگشت. فرگوسن در خصوص مصدومیت هافبک بازیساز خود گفت: پل در دیدار با اف سی سئول از ناحیه زانو دچار ناراحتی شد و برای همین ما او را به انگلستان فرستادیم تا کار درمان را در آنجا پی بگیرد.

بر پایه این گزارش، وی در ادامه تصریح کرد: ما در اینجا از پای پل عکسبرداری کردیم و متوجه مشکلاتی در ناحیه استخوان پای او شدیم. البته فکر نمی کنیم مشکل پای این بازیکن جدی باشد. با این حال اسکولز نمی تواند 3 تا 4 هفته تیم ما را همراهی کند.

با این حساب پل اسکولز دیدار خیریه مقابل چلسی که در تاریخ 5 اوت برگزار خواهد شد را از دست داد.

کد مطلب 523277

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