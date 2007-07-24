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۲ مرداد ۱۳۸۶، ۱۲:۵۰

رایزنی ها درباره قانون اساسی واحد اروپا تا پایان 2007 ادامه می یابد

رئیس دوره ای اتحادیه اروپا از پایان رایزنی ها درباره قانون اساسی واحد تا اواخر سال جاری میلادی خبر داد .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه کلنر آنسایگر،"لوئیس آمادو" وزیر امورخارجه پرتغال با اعلام این مطلب افزود : اصلاحات مربوط به قانون اساسی واحد نیازمند رایزنی ها و انجام سلسله گفتگوهایی است که باید میان 27 عضو اتحادیه اروپا انجام شود.

وی تصریح کرد : باید با برگزاری نشستهای کارشناسانه برای اصلاح برخی از مفاد قانون اساسی واحد راه را برای اجرای هر چه زودتر آن هموار کنیم .

رئیس دوره ای  اتحادیه اروپا خاطر نشان کرد : این امیدواری وجود دارد که تا ماه اکتبر سال جاری میلادی رایزنی ها درباره قانون اساسی واحد پایان یابد.

وی همچنین گفت : باید دو کشور فرانسه و هلند با ارائه آگاهی های لازم به مردم خود، نظر آنها را به سمت موافقت با اجرای قانون اساسی واحد جلب کنند .

به نوشته این منبع خبری " خوزه مانوئل باروسو " رئیس کمیسیون اروپا نیز در این نشست بر لزوم تصویب و اجرای قانون اساسی واحد تاکید کرد.

کد مطلب 523278

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