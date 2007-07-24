سیستم الکترونیکی ثبت سفارش واردات کالا در مازندران راه اندازی شد

قنبر رهی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این سیستم متقاضیان ثبت سفارش اعم از حقیقی و حقوقی باید با مراجعه به وب سایت www.ioms.ir ثبت نام نمایند و با دریافت کد کاربری و رمز عبور شخصی از طریق سایت سفارشات از وضعیت سفارش خود به صورت 24 ساعته با اتصال به شبکه جهانی اینترنت مطلع باشند.

وی خاطر نشان کرد: کلیه پیگیری های لازم تا حصول نتیجه دریافت تاییدیه و ثبت سفارش از طریق این سیستم میسر خواهد بود.

به گفته رهی، متقاضیان پس از اطلاع از تکمیل مراحل اداری ثبت سفارش باید به مراکز ثبت سفارش ایجاد شده در هر استان مراجعه کنند و پس از پرداخت کارمزد و تحویل اصل مدارک مورد نیاز تاییدیه ثبت سفارش خود را دریافت کنند.