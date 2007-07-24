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۲ مرداد ۱۳۸۶، ۱۴:۵۶

سیستم الکترونیکی ثبت سفارش واردات کالا در مازندران راه اندازی شد

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی مازندران از راه اندازی سیستم الکترونیکی ثبت سفارش واردات کالا در استان خبر داد.

قنبر رهی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این سیستم متقاضیان ثبت سفارش اعم از حقیقی و حقوقی باید با مراجعه به وب سایت www.ioms.ir ثبت نام نمایند و با دریافت کد کاربری و رمز عبور شخصی از طریق سایت سفارشات از وضعیت سفارش خود به صورت 24 ساعته با اتصال به شبکه جهانی اینترنت مطلع باشند.

وی خاطر نشان کرد: کلیه پیگیری های لازم تا حصول نتیجه دریافت تاییدیه و ثبت سفارش از طریق این سیستم میسر خواهد بود.

به گفته رهی، متقاضیان پس از اطلاع از تکمیل مراحل اداری ثبت سفارش باید به مراکز ثبت سفارش ایجاد شده در هر استان مراجعه کنند و پس از پرداخت کارمزد و تحویل اصل مدارک مورد نیاز تاییدیه ثبت سفارش خود را دریافت کنند.

کد مطلب 523281

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