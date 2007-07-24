المالکی درباره نتیجه بخش بودن مذاکرات ایران و آمریکا ابراز امیدواری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیون العراقیه ، "نوری المالکی" در سخنان خود با تمجید از انجام چنین مذاکراتی گفت : انجام گفتگوها بهترین راه برای همکاری بین انسان ها به شمار می رود به طوری که سبب محقق شدن اهداف انسانی می شود.

وی درعین حال ابراز امیدواری کرد که نسبت به اوضاع عراق درک گسترده ای حاصل شود.

نخست وزیرعراق همچنین با اشاره به موضوع تروریسم درعراق هشدار داد: تروریسم که درحال حاضر به عراق ضربه می زند، ( در صورتی که با آن مقابله نشود)به کشورهای دیگر نیز منتقل می شود.

در این حال یک منبع دردفتر نخست وزیری عراق با اشاره به این مطلب که مذاکرات ایران و آمریکا ساعت 10:15 به وقت محلی آغاز شد، اعلام کرد: "نوری المالکی" درآغاز این مذاکرات به ایراد سخن پرداخت.

خبرگزاری فرانسه گزارش داد : این مذاکرات در واقع دومین دور مذاکرات بین ایران و آمریکا به شمارمی رود که درسطح عالی از سال 1980 تاکنون برگزار می شود.

مذاکرات درحال حاضر در مقر نخست وزیری عراق بین سه طرف ایران عراق و آمریکا در حال برگزاری است.



دور اول مذاکرات"حسن کاظمی قمی" و "رایان کروکر" سفرای ایران و آمریکا در بغداد، 7 خرداد ماه انجام شد.