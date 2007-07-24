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۲ مرداد ۱۳۸۶، ۱۱:۴۱

خانه تکانی ایستگاه فضایی بین المللی !

خانه تکانی ایستگاه فضایی بین المللی !

دو فضانورد ساکن ایستگاه فضایی بین المللی به منظور رها کردن ابزارها و دستگاه های فرسوده و بی مصرف این ایستگاه یک پیاده روی فضایی انجام دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، "ناسا کلای اندرسون" و "فئودور یورچینخین" 726 کیلوگرم ابزارها و وسایل بی مصرف و فرسوده را از ایستگاه فضایی بین المللی خارج کردند.

براساس گزارش پایگاه خبری ناسا، قرار است ناو فضایی Endeavour ابزارها و دستگاه های جدید ساخت اروپا و ژاپن را به منظور جایگزینی با این وسایل فرسوده به ایستگاه فضایی بین المللی حمل کند.

ناو فضایی Endeavour هفت آگوست آینده پرتاب می شود.

زباله های فضایی در برخورد با اتمسفر زمین ذوب می شوند، باوجود این احتمال دارد بخش های کوچکی از این وسایل به سطح زمین برسند.

کد مطلب 523289

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