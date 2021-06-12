به گزارش خبرگزاری مهر، هرویه میلیچ بعد از جلسه با احمد مددی مدیر عامل باشگاه استقلال اظهار داشت: بعد از بازگشت به تهران قرار گذاشتم امروز در باشگاه پیگیر کارهایم باشم و پیرو همان امروز با آقای مددی جلسه‌ای داشتم، ایشان یک سری وعده دادند و باید ببینیم در هفته آینده چه اتفاقی می‌افتد.

وی افزود: برای من دشوار است بگویم الان چه اتفاقی در جلسه افتاد. اما قدری صبر کنید نتیجه جلسه امروز مشخص می‌شود. منتظرم باشگاه به آنچه که گفت، عمل کند.

مدافع آبی پوشان تصریح کرد: با اینکه ایرانی نیستم اما نه در حرف، بلکه در عمل آن هم بارها وفاداری‌ام را به باشگاه و هواداران ثابت کرده‌ام. من خودم قبل از آنکه فوتبالیست شوم یک هوادار حرفه‌ای در کرواسی بودم و لذا حال و روز هوادار را درک می‌کنم. می‌توانم خودم را جای هواداران استقلال بگذارم و برای همین وفاداری‌ام را به آنها ثابت می‌کنم.

میلیچ تصریح کرد: از روز اولی که به ایران آمدم عشق و علاقه هواداران استقلال را دیدم و خودم هم به آنها علاقمند شدم. دیدم آنها با اینکه مشکلاتی داشتند و چند سال جام نگرفتند، اما چیزی از عشق شان به این تیم کاسته نشده و من برای این هوادار ارزش و احترام زیادی قائل هستم.

بازیکن استقلال بیان داشت: فرق مدیر، بازیکن و مربی با هوادار این است که مدیر، بازیکن و مربی لوگوی روی سینه شان تغییر می‌کند؛ و خیلی کم هستند بازیکنان یا مربیانی که همیشه لوگوی روی سینه‌ها بدون تغییر می‌ماند. اما هواداران شرایط متفاوتی دارند. آنها هوادار یک تیم به دنیا می‌آیند، هوادار زندگی می‌کنند و هوادار هم از دنیا می‌روند، بدون آنکه لوگوی آنها تغییر کند.

وی در ادامه بیان داشت: جدا از بحث آقای مددی که نمی‌خواهم در مورد ایشان صحبتی کنم یا اتهامی بزنم، در مورد آقای عبدیان باید بگویم که در مورد خودم دیدم ایشان چطور پیگیر کار بودند و هر حرفی می‌زدند آن را عمل می‌کردند. وقتی دیدم هواداران در فضای مجازی نسبت به ایشان کم مهری کردند ناراحت می‌شدم. باشگاه به افرادی مثل عبدیان نیاز دارد. او با اینکه نیازی به باشگاه ندارد اما مثل یک هوادار کنار تیم قرار دارد.

بازیکن کروات آبی پوشان در پایان با اشاره به نتایج خوب تیم ملی ایران در بحرین گفت: اتفاقات خوبی که برای تیم ملی ایران در بحرین افتاده را به همه مردم ایران تبریک می‌گویم و همچنین به دوست خوبم اسکوچیچ هم تبریک می‌گویم. کسب ۶ پیروزی پیاپی اتفاق خوبی برای تیم ایران است و امیدوارم بتواند از گروه خودش صعود کند.