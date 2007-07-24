بلغارستان 5 پرستار محکوم به حبس ابد مسترد شده از لیبی را عفو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس،"گئورگی پروانوف"، امروز تمامی 5 پرستار بلغاری را که از سوی دادگاهی در لیبی به حبس ابد محکوم شده و امروز برای گذراندن دوران حبس خود به این کشور مسترد شده بودند، عفو کرد.

لیبی روز گذشته پذیرفت 5 پرستار بلغاری و یک پزشک فلسطینی را که به دلیل مبتلا کردن حدود 400 کودک لیبیایی به ویروس بیماری ایدز محکوم به حبس ابد شده بودند، با میانجیگری "سیسیلا سارکوزی"، همسر رئیس جمهور فرانسه و "بنیتا فروروالدنر"، کمیسر اتحادیه به کشورشان مسترد کند تا دوره حبس خود را در آنجا سپری کنند. این 6 نفر بیش از 8 سال در لیبی زندانی بودند.

والدنر در واکنش به موافقت لیبی با استرداد این افراد گفت : این کار راه را برای تقویت روابط لیبی و اتحادیه اروپا هموار می کند و روابط اتحادیه را با کل منطقه مدیترانه و کل آفریقا بهبود می بخشد.