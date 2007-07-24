اولین تمرین تیم ملی برگزار شد / مرادی فردا برای کسب مدال به میدان می رود

به گزارش خبرنگارمهر، تیم ملی دوومیدانی ایران روزیکشنبه 21 تیرماه تهران را به مقصد امان پایتخت اردن ترک کرد تا درهفدهمین دوره رقابتهای قهرمانی دوومیدانی آسیا شرکت کند. این تیم با ترکیب 15 ورزشکار و کادرفنی مربیان عازم این مسابقات شده است.

* اعضای تیم ملی دوومیدانی ایران براساس زمان بندی مسابقات خود صبح و بعد ازظهر تمرینات مقدماتی خود را از روز گذشته در این شهر آغاز کرده اند. البته اکثر تمرینات تیم ملی در بعد از ظهر دیروز و امروز پیگیری شده است.

* پیست تمرینات تیم ملی ایران به دلیل تازه تاسیس بودن شرایط خوبی برای تمرین ندارد.

* مسئولین تیم دوومیدانی ایران هنوز موفق نشده اند از ورزشگاه و پیست محل برگزاری مسابقات بازدید کنند اما به نظر می رسد با وضعیتی که زمین های تمرین دارند شرایط سالن مسابقات مطلوب نباشد.

* سجاد مرادی دونده 1500 متر ایران یکی ازامیدهای کسب مدال دراین رقابتهاست که فردا به میدان خواهد رفت. مرادی امروز صبح به استراحت پرداخت وعصر امروزهم تمرین سبکی را انجام خواهد داد.

* علیرضا حبیبی در رشته پرش طول اولین شرکت کننده ایرانی است که فردا صبح در مرحله مقدماتی حضور خواهد داشت. این ورزشکارکشورمان در گروه سختی قراردارد که رکورد نهایی وی در رتبه هفتم و هشتم جدول است. بنابراین شانس صعود وی به دور نهایی زیاد نیست.

* رئیس فدراسیون دوومیدانی به همراه نائب رئیس و مدیر تیم های ملی ظهرامروز درجلسه کمیته فنی مربیان برای دریافت برنامه نهایی مسابقات شرکت کردند.

* 35 کشورآسیایی تاکنون برای حضور در این مسابقات وارد امان شده اند.

* آب و هوای امان مطلوب است وهمه ورزشکاران طی دو روز گذشته برنامه های تمرینی و وضعیت جسمانی خود را با آب وهوای این کشور تطبیق داده اند.

* مسئولین برگزار کننده مسابقات مکانی را به عنوان مرکز اطلاع رسانی برای خبرنگاران قرار در نظر نگرفته اند. از بین رسانه های خبری و جراید اردن نیز تنها یک روزنامه محلی گزارشی را از برگزاری این مسابقات منتشر کرده است.