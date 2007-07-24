به گزارش خبرگزاری مهر، اسقف اعظم استیلیانوس اظهارات پاپ را غیرمنتظره و اهانت آمیز توصیف کرد و گفت: تصورات من از کاردینال یوزف راتزینگر و فعالیتهای وی پیش از انتخاب شدن به عنوان پاپ و پس از این انتخاب به سرعت تغییر کرد و وی به منادی آتشین افسانه های قرون وسطایی تبدیل شد.

وی اظهار داشت که با فرض از سرگیری گفتگوی رسمی الهیاتی وی قصد دارد به موضوع مدنظر خود باز گشته و تحولات سریع را از بین ببرد.

اسقف اعظم استایلیانوس یادآور شد: این اظهارات تمام تلاشهای نویدبخش شورای دوم واتیکان را نقض می‌کنند.

اظهارات پاپ تلاش برای پر کردن شکاف میان کلیسای ارتدکس و کاتولیک را تضعیف کرد.

ماه نوامبر گذشته پاپ در سفر خود به استانبول با بارتالامه اول، رهبر ارتدکسهای جهان دیدار کرد و هر دو تعهد خود را به فعالیت در راستای از سرگیری وحدت دو کلیسا تجدید کردند.

رهبرکاتولیکهای جهان همچنین در ماه دسامبر با اسقف اعظم کلیسای ارتدکس یونان دیدار کرد و این دیدار را گامی مثبت در راستای غلبه بر شکاف میان کاتولیک و ارتدکس دانست.