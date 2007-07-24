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۲ مرداد ۱۳۸۶، ۱۲:۰۳

اسقف اعظم ارتدکسهای یونان اظهارات پاپ را تبلیغ افسانه‌های قرون وسطی دانست

اسقف اعظم ارتدکسهای یونان اظهارات پاپ را تبلیغ افسانه‌های قرون وسطی دانست

اسقف اعظم ارتدکسهای یونان استرالیا در واکنش به اظهارات پاپ بندیکت مبنی بر ارجحیت کلیسای کاتولیک وی را به منادی افسانه‌های قرون وسطایی تشبیه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسقف اعظم استیلیانوس اظهارات پاپ را غیرمنتظره و اهانت آمیز توصیف کرد و گفت: تصورات من از کاردینال یوزف راتزینگر و فعالیتهای وی پیش از انتخاب شدن به عنوان پاپ و پس از این انتخاب به سرعت تغییر کرد و وی به منادی آتشین افسانه های قرون وسطایی تبدیل شد.

وی اظهار داشت که با فرض از سرگیری گفتگوی رسمی الهیاتی وی قصد دارد به موضوع مدنظر خود باز گشته و تحولات سریع را از بین ببرد.

اسقف اعظم استایلیانوس یادآور شد: این اظهارات تمام تلاشهای نویدبخش شورای دوم واتیکان را نقض می‌کنند.

اظهارات پاپ تلاش برای پر کردن شکاف میان کلیسای ارتدکس و کاتولیک را تضعیف کرد.

ماه نوامبر گذشته پاپ در سفر خود به استانبول با بارتالامه اول، رهبر ارتدکسهای جهان دیدار کرد و هر دو تعهد خود را به فعالیت در راستای از سرگیری وحدت دو کلیسا تجدید کردند.

رهبرکاتولیکهای جهان همچنین در ماه دسامبر با اسقف اعظم کلیسای ارتدکس یونان دیدار کرد و این دیدار را گامی مثبت در راستای غلبه بر شکاف میان کاتولیک و ارتدکس دانست.

کد مطلب 523309

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