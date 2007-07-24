مذاکرات رایان کروکر و کاظمی قمی همچنان ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العالم گزارش داد: مذاکرات سفرای ایران و آمریکا در بغداد همچنان ادامه دارد.



خبرنگار العالم در بغداد گزارش داد که هیئت های شرکت کننده در دور دوم مذاکرات ایران، آمریکا و عراق، دومین جلسه دور دوم مذاکرات خود را در بغداد آغاز کردند و پیش بینی می شود این مذاکرات بیش از سه ساعت طول بکشد.



دور دوم مذاکرات میان رایان کروکر و حسن کاظمی قمی، سفرای آمریکا وجمهوری اسلامی ایران با حضور مقامهای عراقی، پیش از ظهر امروز با سخنان نوری المالکی نخست وزیر عراق آغاز شد.



نوری المالکی در این سخنان از مشارکت هیئت های ایرانی و آمریکایی در این مذاکرات تقدیر کرد و خواستار تلاش های لازم برای حمایت از امنیت و ثبات در عراق شد.

نخست وزیر عراق در سخنانی ، درباره نتیجه بخش بودن این گفتگوها در جهت کمک به حل مشکلات عراق ابراز امیدواری کرد.



"نوری المالکی" در سخنان خود با تمجید از انجام چنین مذاکراتی گفت : انجام گفتگوها بهترین راه برای همکاری بین انسان ها به شمار می رود به طوری که سبب محقق شدن اهداف انسانی می شود.

وی درعین حال ابراز امیدواری کرد که نسبت به اوضاع عراق درک گسترده ای حاصل شود.

نخست وزیرعراق همچنین با اشاره به موضوع تروریسم درعراق هشدار داد: تروریسم که درحال حاضر به عراق ضربه می زند، ( در صورتی که با آن مقابله نشود)به کشورهای دیگر نیز منتقل می شود.



سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق، کمک به دولت نوری المالکی برای حل مشکلات امنیتی و آزادی دیپلمات های ربوده شده ایرانی به دست نظامیان آمریکایی را از محورهای دور دوم مذاکرات خود با سفیر آمریکا در عراق عنوان کرده بود.

دور اول مذاکرات"حسن کاظمی قمی" و "رایان کروکر" سفرای ایران و آمریکا در بغداد، 7 خرداد ماه انجام شد.