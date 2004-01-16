سالانه بيش از 5/1 ميليارد دلار قطعه براي خودرو هاي فرسوده وارد كشور مي شود

عضو كميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: شور اول طرح از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده و شور دوم با فوريت در دستور كار مجلس قرارگرفته است.

احمد رهبري افزود: اين طرح براي تصويب نهايي تا دوهفته ديگر در دستوركار مجلس قرار خواهد گرفت و چنانچه مشكل خاصي پيش نيايد به تصويب مي رسد.

وي با اشاره به ويژگي هاي اين طرح افزود: اين طرح با استفاده از سه روش انجام خواهد شد كه جايگزيني توسط توليدات داخلي كه صد درصد بهاي خودروي جايگزين شده از محل تسهيلات كم بهره و بدون بهره تامين مي شود يكي از اين روشهاست.

رهبري تصريح كرد: در روش دوم جايگزيني از طريق واردات صورت مي گيرد كه به ازاي از رده خارج كردن 5/1 سيلندر خودروي فرسوده يكهزار دلار واردات انجام خواهد شد.

وي گفت: براي مثال به ازاي يك خودروي بنز40 هزار دلاري وارد كننده بايد 60 سيلندر معادل 15 دستگاه پيكان فرسوده را از رده خارج كند.

به گفته وي، در روش سوم مالكين خودروهاي پلاك قرمز( عمومي) در مقابل از رده خارج كردن هر پلاك قرمزمي توانند نسبت به واردات يك دستگاه خودروبا استفاده از معافيت سود بازرگاني و عوارض گمركي جايگزيني انجام دهند.

نماينده مردم گرمسارافزود: در راستاي طرح از رده خارج شدن خودروهاي فرسوده مالكين اين خودروها كه از قشر كم درآمد جامعه هستند با استفاده از معافيت هاي بازرگاني و گمركي مي توانند خودروي خودرا به قيمت روزبفروشند.

رهبري خاطر نشان كرد: خودروهايي كه نتوانند از مراكزتخصصي مربوطه برگ معاينه دريافت كنند عنوان خودروي فرسوده خواهند داشت وگاهي ممكن است خودروي داخلي نو به همين علت فرسوده تلقي شود.

وي افزود:به اين ترتيب خودرو با عمر بالاتراز 15 سال كه بتوانند برگ معاينه ازمراكز تخصصي مربوطه داشته باشند خودروي فرسوده تلقي نخواهند شد.

رهبري افزود: هم اكنون براي تعمير خودروهاي فرسوده سالانه 5/1 ميليارد دلار قطعه يدكي از خارج وارد مي شود و ميزان مصرف سوخت كشور نيز به علت سه برابر بودن مصرف خودروهاي كشور در مقايسه با استاندارد جهاني به 45 ميليون ليتر در روز رسيده است.

رهبري تصريح كرد: درحال حاضر در كشور پنج ميليون دستگاه خودروي فرسوده وجود دارد كه توليد روزانه دو هزار دستگاه هم متاسفانه موجب ايجاد بحران اجتماعي شده است.

وي افزود: درساير كشورها خودروهايي كه عمر مفيد آنها تمام شده باشد از رده خارج مي شوند اما در ايران ، خودرو به علت اينكه به كالاي سرمايه اي تبديل شده است از رده خارج نمي شود.