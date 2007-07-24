شهر بدون موبایل و اینترنت !

به گزارش خبرگزاری مهر، 600 خانواده منطقه "نیو دنور" در بریتیش کلمبیا، ایالت غربی کانادا از شرکت مخابراتی "تلوس" خواستند که از نصب یک دستگاه آنتن پوشش دهنده ارتباطات موبایل و اینترنت در این دره منصرف شود.

سخنگوی تلوس در این خصوص اظهار داشت: "نصب آنتن های موبایل در قرن 21 به منزله دری بزرگ به سوی رشد اقتصادی است، باوجود این ما دهها درخواست از مقامات و ساکنان محلی دریافت کردیم که از ما خواسته بودند به منظور حفظ طبیعت بکر این منطقه از نصب این آنتن منصرف شویم."

براساس گزارش "ونکوور سان"، با وجود این، شهردار این منطقه توضیح داد: "ما هرگز با خدمات تلفن همراه مخالف نیستیم اما مخالف این مسئله هستیم که این فناوری طبیعت را برهم بزند، همچنین احتمال دارد که این آنتن برای سلامت ساکنان منطقه مضر باشد."

بنابراین گزارش، هنوز اختلاف نظر میان موافقان و مخالفان نصب این آنتن در نیو دنور ادامه دارد، درصورتی که اکثریت مردم با نصب این آنتن مخالف باشند از این پس امکان استفاده از تلفن همراه و اینترنت در این منطقه مقدور نخواهد بود.

تاکنون مردم این دره از آنتن های قدیمی استفاده می کردند که در حال حاضر فرسوده شده و قابل استفاده نیستند.