به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر حمید ضرغام ، تصمیم گیری درباره هر سرمایه گذاری جدید را شدیدا وابسته به مطالعات امکان سنجی دانست و افزود: این مطالعه شامل متغیرهای اقتصادی ، بازاریابی ، مالی و عملیاتی است که میزان عملی بودن پروژه مورد نظر را ارزیابی می کند.

وی گفت: در مبحث سرمایه گذاری ، دو نوع سرمایه گذاری وجود دارد که شامل سرمایه گذاری داخلی و خارجی است . سرمایه گذاری داخلی به دو صورت خصوصی و دولتی قابل بحث است که هر بخش در برگیرنده تشکیل سرمایه در زیر بناها، تاسیسات ، عوامل نرم افزاری از قبیل تربیت نیروی انسانی و ... خواهد بود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در تحلیل آن دسته از سرمایه گذاریهای گردشگری مانند احداث هتل ، متل و تفریحگاه که موجب ایجاد دارایی می شود، استفاده ازتکنیکهایی از قبیل برگزاری چنین همایش هایی را فرصت خوبی برای معرفی ایران به جهانیان دانست.

دکتر ضرغام نخستین همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در ایران را با تاکید بر ابعاد کلیدی مانند شناسایی ابعاد تئوریک مبحث سرمایه گذاری ، شناسایی قوانین و مقررات و شرایط موجود حاکم بر سرمایه گذاری و تحلیل استراتژیک آنها ، شناسایی و دسته بندی فرصت های سرمایه گذاری ، تعیین راهبردهای عملی بهبود و ساماندهی وضعی سرمایه گذاری ، شناسایی بازارهای سرمایه و معرفی فرصت های سرمایه گذاری در صنعت گردشگری ، به تناسب فعالیتهای هر بخش از بازار سرمایه را استفاده بهینه از این فرصت عنوان کرد.