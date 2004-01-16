بودجه بخش كشاورزي سال آ ينده 25 درصد افزايش مي يابد

مخبر كميسيون كشاورزي مجلس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: بودجه بخش كشاورزي در سال 83 در مقايسه با سال قبل از آن 25 درصد رشد داشته است.

خليل آقايي افزود: با اشاره به رشد متوسط حدود 10 تا 11 درصدي بودجه عمومي كشور تصريح كرد: بودجه بخش كشاورزي از رشد قابل توجهي برخوردار بوده است كه اين نشان دهنده توجه ويژه دولت و مجلس شوراي اسلامي به اين بخش است.

وي با مثبت خواندن عملكرد دولت در بخش كشاورزي در طول برنامه سوم توسعه افزود: اين در حالي است كه براي رسيدن به هدف نهايي فاصله زيادي وجود دارد و مسوولان بايد تلاش زيادي براي جبران كمبودها و رفع وابستگي ها انجام دهند.

آقايي تصريح كرد: اميد است سال آينده و در طول برنامه چهارم توسعه با استفاده از كارشناسان مجرب و تلاش مسوولان توليد محصولات كشاورزي هم از نظر كيفيت و هم از نظر كميت فزايش كيفيت افزايش يابد.