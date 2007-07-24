به گزارش خبرنگار مهر در اراک، استاندار استان مرکزی در اولین جلسه این شورا که پیش از ظهر امروز در استانداری برگزار شد، گفت: این شورا با هدف سیاست گذاری و برنامه ریزی با دستور رئیس جمهور در استان های کشور تشکیل می شود .

عبدالله سهرابی با اشاره به اینکه زمینه های توسعه ورزش های همگانی در استان وجود دارد افزود: توسعه ورزش های همگانی شادابی و نشاط جامعه را در پی دارد که باید بیش از این ها به آن توجه شود .

وی تصریح کرد: وجود بیش از 200 هزار دانش آموز در استان 118 هزار سالمند، آلودگی هوای اراک و وجود بیماری های مختلف ما را ملزم می کند به ورزش های همگانی که شادی و نشاط جامعه را تضمن می کند، توجه بیشتری داشته باشیم .

سهرابی با تاکید بر انجام وظایف دستگاه ها در این شورا خاطر نشان کرد: در این مقوله باید به زنان که نیمی از جامعه را تشکیل می دهند توجه کنیم .

در این نشست رئیس تربیت بدنی استان مرکزی نیز گفت: در استان ها ریاست این شورا با استاندار و دبیری رئیس سازمان تربیت بدنی و عضویت 20 دستگاه دولتی استان تشکیل شده است .

خسرو قمری با اشاره به اینکه این شورا در راستای توسعه ورزش های همگانی در جامعه تشکیل می شود افزود: مصوبات این شورا قانونی و عملیاتی می شود .

قمری افزود: وظایف دستگاه های عضو این شورا در قالب پنج بند طراحی و تدوین شده است .

وی یاد آور شد: اکنون در استان مرکزی 25 انجمن مردمی ورزش در قالب نه رشته ورزشی فعال است .