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۲ مرداد ۱۳۸۶، ۱۵:۴۲

"نیمه روشن" در سینماتک به نمایش درمی‌آید

فیلم سینمایی "نیمه روشن" به کارگردانی کریگ روزنبرگ پنجشنبه چهارم مرداد ساعت 30/16 در سینماتک موزه هنرهای معاصر به نمایش درمی‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی موزه هنرهای معاصر اعلام کرد این فیلم در ادامه برنامه های دوره سه ماهه سی و پنجم سینماتک در بخش سینمای جهان به نمایش درمی آید.

این دوره در چهار بخش "برگزیدگان پنجمین جشنواره بین المللی پویانمایی تهران 85"، "هنرهای تجسمی بر پرده نقره ای"، "در آغاز راه (مروری بر فیلم های کوتاه پناه برخدا رضایی) و "سینمای جهان" از 21 تیرماه آغاز شده و تا 29 شهریورماه ادامه دارد.

"نیمه روشن" محصول سال 2005 با زمان 102 دقیقه با زیرنویس فارسی به نمایش درمی آید. علاقمندان می توانند برای استفاده از برنامه های سینماتک روزهای پنجشنبه و جمعه هر هفته ساعت 30/16 به موزه هنرهای معاصر مراجعه کنند.

کد مطلب 523386

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