افزایش یارانه سود تسهیلات بانکی برای خرید خودرو های عمومی

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی مسافربری درون شهری حداکثر تا هفت درصد (7%) یارانه سود تسهیلات بانکی تا سقف هفتاد میلیون ریال و بازپرداخت پنج (5) ساله برای خرید تاکسی گازسوز، تا سقف یکصد میلیون ریال و بازپرداخت هفت (7) ساله برای خرید خودرو جمعی کوچک ون،تا سقف هفده و نیم درصد ارزش فروش خودروی جمعی بزرگ (اتوبوس، میدل باس) با بازپرداخت هفت (7) ساله و تا سقف شصت درصد ارزش فروش مینی‌بوس با بازپرداخت هفت (7) ساله پرداخت می شود.

بر اساس این تصمیم تا سقف هشتاد و دو و نیم درصد ارزش فروش خودروی جمعی بزرگ (اتوبوس، میدل باس) و تا سقف چهل درصد ارزش فروش مینی‌بوس به صورت کمک بلاعوض اعطا خواهد شد. همچنین ستاد تبصره (13) مجاز است درصد کمکهای بلاعوض و تسهیلات زیر اعطایی فوق را بر اساس گروه شهرهای همسان تعیین نماید.

