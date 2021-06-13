به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله عسگری عصر یکشنبه در حاشیه جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در جمع خبرنگاران در مورد نوسان قیمت مرغ اظهار داشت: تا زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی و قیمت دستوری وجود دارد وضعیت مرغ و هر کالایی که به صورت دستوری تعیین میشود همین گونه است.
وی افزود: البته نوسانات اخیر قیمت مرغ ناشی از این مسئله است که قیمت مرغ مصوب در تعطیلات عید تعیین شده و بعد از تعطیلات رانندگان کرایهها را ۲۰ درصد افزایش دادند که معادل کیلویی ۳۰۰ تومان است یعنی مرغ در مبدا با همان قیمتمصوب است اما از مبدا به تهران رانندگان مطالبه وجه ۲۰ درصد بیشتر را دارند که اگر قیمت مصوب اصلاح نشود از سود خرده فروش کم میشود که دیگر برای آنها به صرفه نیست.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران بیان داشت: این وضعیت سبب شده تا ۲ قیمت در بازار وجود داشته باشد، یک قیمت مصوب در حد یک هزار تنی که وارد میادین میشود و مابقی به شکل غیررسمی از استانهای مبدا میآورند.
عسگری سپس با بیان اینکه نوسانات اخیر قیمت مرغ ناشی از وضعیت جوجه ریزی و کمبود نهاده نیست و صرفاً ناشی از افزایش هزینه حمل میباشد، گفت: پیشنهاد داشتیم که در حد ۵ درصد اختیارات تصویب تنظیم بازار به استانها داده شود تا با نظر استانها هزینه هم حل شود.
نظر شما