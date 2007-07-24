به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نادران ضمن اعلام خبر به پایان رسیدن بررسی این لایحه در جلسه چهارشنبه این هفته در کمیسیون ویژه به خبرنگاران گفت: پس از پایان بررسی این لایحه در کمیسیون ویژه ، لایحه یاد شده به هیئت رئیسه مجلس ارائه خواهد شد.

وی افزود: در خصوص تغییرات این لایحه در کمیسیون ویژه ، جدول مقایسه ای تغییرات ارائه خواهد شد.

مهدوی مخبر کمیسیون ویژه الزامات اصل 44 قانون اساسی نیز در این خصوص یادآور شد : در تدوین این لایحه و بررسی آن در کمیسیون ویژه برای هر چه کاربردی شدن آن تلاش شده است.

مهدوی افزود: لایحه دولت در کمیسیون ویژه برای الزامات اصل 44 قانون اساسی با حدود 20 تا 30 درصد تغییر همراه بوده است.