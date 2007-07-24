  1. استانها
  2. خوزستان
۲ مرداد ۱۳۸۶، ۱۳:۳۶

سخنگوی خانه صنعت و معدن ایران:

200 هزار میلیارد تومان سهام شرکت ها در قالب سهام عدالت و بورس قابل واگذاری است

اهواز - خبرگزاری مهر: سخنگوی خانه صنعت و معدن ایران گفت: بر اساس نظر کارشناسان حدود 200 هزار میلیارد تومان سهام شرکت ها در قالب سهام عدالت و بورس قابل واگذاری است.

مسعود حسین پور در گفتگو با مهر در اهواز از خصوصی سازی و واگذاری سهام شرکت های دولتی در بورس به عنوان طلیعه خوب دولت و نظام یاد کرد و اظهار داشت: بهتر بود که سهام این شرکت ها در مرحله نخست بین مردم مناطقی که این شرکت ها در آنها مستقر هستند توزیع شود چرا که از نزدیک با این شرکتها آشنایی داشته و از مزایای آنها با خبر بوده اند.

وی ادامه داد: عرضه سهام این شرکتها در مرحله نخست بین مردم باعث دلگرمی آنان خواهد شد.

حسین پور تصریح کرد: باید توجه داشت که در زمان حاضر که به سمت خصوصی سازی پیش می رویم این کار با دید و نگاه دولتی انجام نگیرد و مکانیزمی ورای این مکانیزم در این زمینه به کار گرفته شود چرا که با مکانیزم دولتی شرکتها در آینده با مشکلاتی مواجه خواهند شد.

سخنگوی خانه صنعت و معدن ایران افزود: در واگذاری سهام و خصوصی سازی شرکت ها اگر نیاز به تعدیل نیروی انسانی و تغییر ساختار است این کار عملی شود.

کد مطلب 523416

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها