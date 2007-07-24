ساخت نسل آینده ماهیچه های مصنوعی با نانولوله های کربنی

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان موسسه پلی تکنیک رنسلر نیویورک که نتایج پژوهش های خود را در تازه ترین شماره مجله "نیچرنانوتکنولوژی" منتشر کرده اند، نشان دادند که ماهیچه های مصنوعی ساخته شده از نانو لوله های کربنی رفتار مکانیکی شبیه به ماهیچه های طبیعی دارند و بهتر از موادی که تاکنون برای تولید این ماهیچه ها مورد استفاده قرار می گرفتند، عمل می کنند.

مشکل ساخت ماهیچه های مصنوعی برای روبات ها، پروتزها و بافت های مصنوعی پیوندی تاکنون با سیستم های موتوری و بادی و همچنین با مواد پلاستیکی که بطور الکتریکی فعال می شوند، حل نشده بود.

اما اکنون این دانشمندان موفق شدند با ساخت یک بلوک کوچک دومیلیمتری ساخته شده از میلیون ها نانولوله کربنی که هر 75/0 ثانیه یکبار به مدت 100 ساعت منقبض می شوند، مشکل حرکتی ماهیچه های مصنوعی فعلی را حل کنند.

در این ماهیچه ها پس از 500 هزار انقباض، این بلوک های کوچک به ابعاد اولیه خود باز می گردند.در این تعداد انقباض 75 درصد از حجم نانولوله های کربنی فشرده می شود.

در این خصوص ویکتور پوشیپاری ، سرپرست این تیم تحقیقاتی اظهار داشت:" تحقیقات آینده این تیم، استفاده از نانولوله های با پلیمرهای الکترواکتیوی است که در ماهیچه های مصنوعی مورد استفاده قرار گیرند."