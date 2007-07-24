تعداد داوران جشن خانه سینما به 90 رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی خانه سینما اعلام کرد در مرحله اول و دوم 70 نفر از داوران بر حسب حروف الفبا معرفی شدند و در این مرحله نام 20 نفر دیگر از هیئت داوران به شرح زیر اعلام می شود:

شاهرخ فروتنیان، کامران قدکچیان، ساره قره‌چه‌داغی، بهمن کریمیان، محمود کلاری، علیرضا کهن‌دیری، نظام‌الدین کیایی، عباس گنجوی، شهره لرستانی، بیژن محتشم، حسین محجوب، علیرضا معتمدی، خسرو معصومی، محسن ملکی، ناصر ممدوح، مهدی میامی، سیدمحمد میرزمانی، مازیار میری، مسعود میمی و غلامرضا نامی.

تعداد این داوران با معرفی گروه پایانی به 110 نفر خواهد رسید.