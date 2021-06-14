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۲۴ خرداد ۱۴۰۰، ۱۷:۵۶

نماینده ولی فقیه در گیلان:

مشارکت بالای مردم در انتخابات دشمنان را مایوس می کند

مشارکت بالای مردم در انتخابات دشمنان را مایوس می کند

شفت- نماینده ولی فقیه در گیلان با اشاره به نقش حضور حداکثری در انتخابات، گفت: مشارکت بالای مردم در انتخابات دشمنان را مایوس می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی عصر دوشنبه با حضور در شهرستان شفت از منطقه سیاهمزگی این شهرستان بازدید و از نزدیک با مردم این منطقه صحبت و از مشکلات آنها آگاه شد.

نماینده ولی فقیه در حاشیه حضور در این منطقه با با خانواده شهید «سید مهدی میر حاتمی» با اشاره به اینکه عزت و آرامش جامعه مرهون جانفشانی شهدا است، اظهار کرد: از جمله وظایف مسئولان در نظام اسلامی ارائه خدمات به روستاییان است و این خدمات باید بی منت باشد.

وی در ادامه در جمع مردم این منطقه بیکاری را از مشکلات منطقه کم برخوردار سیاهمزگی عنوان کرد و افزود: مدیران و نیروهایی که درد مردم را می‌دانند باید مجاهدانه وارد میدان شوند.

آیت الله فلاحتی با بیان اینکه در نظام اسلامی انجام امور باید برای رضای خدا باشد، تصریح کرد: اگر در نظام اسلامی انجام کارها برای رضای مسئول باشد، خیانت است.

وی به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا در ۲۸ خردادماه جاری اشاره کرد و گفت: ملت ایران برای دفاع از آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی پای صندوق‌های رأی حضور پیدا می‌کنند.

امام جمعه رشت، مشارکت بالای مردم در انتخابات را سبب یاس دشمنان دانست و اضافه کرد: مردم شرکت در انتخابات را به همدیگر سفارش کنند.

آیت الله فلاحتی همچنین در جریان بازدید از روستای «مزگده» سیاهمزگی شهرستان شفت به مشکلات عدیده این منطقه اشاره کرد و یادآور شد: ۳۵ سال پیش جاده این منطقه آسفالت شده و به مرور زمان از بین رفته و تبدیل به مسیر خاکی شده است.

وی با اشاره به اینکه جلوگیری از ساخت مسکن روستاییان توسط منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست دومین مشکل مردم منطقه است، اظهار کرد: بارها اعلام کرده ایم دستگاه‌های متولی زمینه ساخت و ساز برای روستاییان را فراهم کرده و با مهاجران برخورد کنند.

نماینده ولی فقیه در گیلان به وجود باغ‌های چای در منطقه سیاهمزگی شهرستان شفت اشاره کرد و افزود: احداث کارخانه چایسازی نیاز مردم منطقه است و از مسئولان مربوطه می‌خواهیم این کارخانه را به سامان برسانند.

آیت الله فلاحتی، خواستار حضور مسئولان و مدیران برای رسیدگی به مشکلات مردم در مناطق کم برخوردار شد و بیان کرد: امیدواریم با حضور متولیان در مناطق کم برخوردار و تلاش‌های مجاهدانه آنها مشکلات این مناطق برطرف شود.

کد مطلب 5234851

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